Potrivit autorităților, apelul la 112 a fost făcut la ora 7.52, anunțând că un bărbat a fost prins sub un arbore în pădurea din satul Vădurele.

La fața locului au intervenit pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, echipaje ale SVSU Alexandru cel Bun, Serviciul Județean de Ambulanță și polițiști.

Salvatorii au localizat bărbatul la aproximativ 200 de metri de drum, într-o zonă dificil de accesat.

„La o distanţă de aproximativ 200 de metri faţă de drum, într-o zonă greu accesibilă, pompierii au identificat o persoană, în stare de inconştienţă, prinsă sub un copac. Cu ajutorul echipamentelor specifice (din dotarea autospecialei complexe pentru intervenţie) au acţionat pentru scoaterea victimei de sub copac. Imediat au fost începute manevrele de resuscitare”, precizează sursa citată.

După extragerea victimei, echipajul Serviciului Județean de Ambulanță a continuat manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul nu a răspuns intervențiilor medicale.

Medicii au fost nevoiți să declare decesul la fața locului.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.

