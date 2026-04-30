Atmosferă de sărbătoare

Potrivit unei postări pe Facebook a Meteoplus, joi, 30 aprilie 2026, maximele pe litoral nu au depășit 10-11 grade, la fel și apa mării. Pentru unii, acest lucru nu a fost un impediment. Deși termometrele nu arată nici pe departe temperaturi de vară, entuziasmul turiștilor a atins cote maxime pe litoral: cei mai temerari au ignorat avertizările meteo și s-au aventurat în valurile„ înghețate” ale Mării Negre.

În ciuda cerului gri și a temperaturilor scăzute, atmosfera este una de sărbătoare. Hotelierii se declară pregătiți pentru valul de zeci de mii de turiști care va „inunda” stațiunile, dovedind că tradiția de 1 Mai la mare rămâne de neclintit, indiferent de capriciiile vremii.

Mult mai rece decât în mod obișnuit

Deși valorile termice vor fi în ușoară creștere, vineri, 1 Mai, vremea se va menține mult mai rece decât în mod obișnuit. Cerul va fi temporar noros și trecător, mai ales ziua, va ploua slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 12 grade, iar cele minime între 4 și 7 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 11…13 grade.

Chiar și așa, Mamaia și Vama Veche sunt gata de 1 Mai! De mâine începe maratonul distracției în Mamaia, de la concerte gratuite la Piațeta Cazino, până la petreceri exclusiviste în cluburi. Din păcate, entuziasmul este umbrit de cifre: operatorii estimează că anul acesta vor veni doar jumătate dintre turiștii de altădată.

45.000 de turiști, așteptați pe litoral

„O deschidere de sezon altfel, cred că tot o să fie altfel anul acesta. Vorbim de probabil 40-45 de mii de turiști în acest weekend. Sigur, Mamaia și Vama Veche trebuie să spunem că se păstrează pe primele poziții, urmate îndeaproape de Mamaia Nord. Eforie de asemenea. Sunt hoteluri care, din păcate, nu au deschis, pentru că nu au rezervări”, a precizat, pentru Radio România Constanța Corina Martin, președinte RESTO Constanța și FPIOR

Concerte, petreceri și evenimente speciale transformă Vama Veche și stațiunile de pe litoral în principalele destinații ale minivacanței de 1 Mai. Românii, care vor avea din nou parte de un weekend prelungit, sunt așteptați cu muzică live, festivaluri și distracție până dimineața.



