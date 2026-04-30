Infantino a anunțat participarea Iranului la CM 2026

Gianni Infantino a subliniat rolul pacificator al sportului. „Vreau să confirm fără nicio ezitare că Iranul va participa la Cupa Mondială FIFA 2026. Și, bineînțeles, Iran va juca în Statele Unite ale Americii. Motivul este simplu: trebuie să ne unim și să aducem oamenii laolaltă. Fotbalul și FIFA unesc lumea”, a transmis Gianni Infantino.

De altfel, Iranul este singura din cele 211 asociații membre FIFA care nu este prezentă la congresul actual din Canada.

După anunțul șefului FIA, a venit și reacția președintelui american, Donald Trump. „Ei bine, dacă Gianni (n.r. Infantino) a spus asta, sunt în regulă”, le-a spus Trump reporterilor din Biroul Oval, când a fost întrebat despre comentariile lui Infantino, cu care liderul american are legături strânse.

„Cred că trebuie să-i lăsăm să joace”, a adăugat Donald Trump.

Tensiunile politice și militare

Participarea echipei iraniene a fost incertă din cauza conflictului armat izbucnit pe 28 februarie între Iran, Israel și SUA.

Pe fondul acestor tensiuni, oficialii iranieni au luat inițial în calcul un boicot al competiției. Ulterior, au cerut FIFA ca meciurile naționalei lor să se joace în Mexic, însă solicitarea a fost refuzată.

Președintele american Donald Trump a declarat că fotbaliștii iranieni rămân „bineveniți”, deși a sugerat că siguranța lor pe teritoriul Statelor Unite ar putea fi o problemă.

Programul Iranului la CM 2026

Naționala Iranului a fost repartizată în Grupa G și își va stabili cartierul general în Tucson, Arizona. Programul meciurilor este următorul:

16 iunie: contra Noii Zeelande (la Inglewood)

21 iunie: contra Belgiei (la Inglewood)

27 iunie: contra Egiptului (la Seattle)

Bilanțul Iranului la Cupa Mondială

Până la ediția din 1998, Iranul bifase o singură prezență la turneele finale, în 1978 (când a înregistrat o remiză și două eșecuri).

A participat ulterior în 1998 și 2006, devenind o prezență constantă începând cu anul 2014.

Iran nu a reușit niciodată să iasă din faza grupelor, având un bilanț de 3 victorii, 4 egaluri și 11 înfângeri.

Cele trei victorii „istorice” au fost obținute în meciurile cu SUA (CM 1998), Maroc (CM 2018) și Țara Galilor (CM 2022).