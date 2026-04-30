„Ajută-ne să prindem drona!”

Postarea MApN este însoțită de o imagine care ilustrează un avion și o dronă zburând deasupra zonei de sud-est a României, având următorul mesaj pentru candidați: „Ajută-ne să prindem drona! Pune dovada în comentarii și te așteptăm să fim colegi!”.

Reacțiile publicului au inclus și replici ironice. „Până acum nu ați doborât niciuna”, a notat un utilizator, în timp ce altul a transmis: „Acum vreți să le prinde noi?”.

Echipă de tineri pentru dezvoltarea de software pentru drone

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat luni că MApN a început formarea unei echipe de tineri specialiști dedicată dezvoltării de software pentru drone.

Scopul este de a aduce inovație și de a schimba abordările tradiționale. „Am început în Ministerul Apărării să creăm o echipă de tineri care să aibă curaj să spargă modul în care se făceau lucrurile astea până acum”, a explicat Radu Miruță.

Ministrul și-a exprimat convingerea că România dispune de capacitatea necesară pentru acest proiect, bazându-se pe pregătirea studenților, a firmelor de profil din țară și a tinerilor cu o solidă bază tehnică deja angajați în minister.

Drona cu explozibil prăbușită în Galați

Inițiativele MApN au loc pe fondul unui incident de securitate major. În urma atacurilor rusești desfășurate în noaptea de sâmbătă, 25 aprilie, asupra Ucrainei (în apropierea graniței fluviale cu România), fragmente de dronă au căzut într-o gospodărie din Galați.

Conform declarațiilor ministrului Radu Miruță, drona prăbușită este de tip Geran 2 (model nou, de fabricație rusească) și a zburat în spațiul aerian al României timp de aproximativ 4 minute, parcurgând o distanță de 15 kilometri la o altitudine joasă.

Ca urmare a gravității acestei încălcări a spațiului aerian, ministrul de Externe, Oana Țoiu, l-a convocat la sediul MAE pe Vladimir Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București.

