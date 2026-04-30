Emisiunea a fost creată și prezentată de Donald Trump

Difuzată între 2004 și 2015, pe parcursul a 14 sezoane, emisiunea a fost creată și prezentată de Donald Trump, având un rol major în creșterea notorietății sale publice înainte de a intra în politică.

În primul sezon, concurenții au luptat pentru un contract de un an, în valoare de 250.000 de dolari, în cadrul uneia dintre companiile lui Trump.

Planurile Amazon pentru noul format

În urma achiziționării studioului MGM, Amazon a devenit proprietarul drepturilor pentru acest serial. Deși proiectul nu a primit încă undă verde oficială, există zvonuri că rolul de prezentator ar urma să fie preluat de Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA.

Purtătorul de cuvânt al companiei a declarat pentru Wall Street Journal că au loc „discuții interne preliminare despre viitorul serialului The Apprentice ca franciză”.

Relansarea ar reprezenta o mutare profitabilă pentru gigantul american, presiunea pentru readucerea show-ului pe ecrane crescând constant după realegerea lui Trump.

Succesul este susținut și de cifre. Anul trecut, Amazon a redifuzat episoade din primul sezon pe Prime Video. Se estimează că aceste reluări au adus în 2024 redevențe cuprinse între 100.000 și 1 milion de dolari.

Compania are deja o legătură cu familia prezidențială, fiind producătoarea documentarului Melania, despre soția președintelui american.

