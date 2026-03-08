Accident mortal în drum spre o întâlnire

Luni, 2 martie, Gerry Goldberg, un american în vârstă de 85 de ani, și-a pierdut viața într-un accident produs într-o intersecție din Greenwood Village, din statul Colorado. Potrivit autorităților, mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un alt autoturism, iar bărbatul a murit pe loc. În momentul accidentului, Goldberg se îndrepta spre un restaurant unde urma să ia prânzul cu verișoara sa, Gloria.

„Întâlnirea era la prânz. Am intrat în restaurant și el nu era acolo. Am încercat să-l sun, să-i trimit mesaje… Nu mi-a răspuns. Nu a mai venit niciodată”, a declarat femeia pentru postul local KUSA.

Soția lui a fost ucisă în același loc cu doi ani înainte

Tragedia capătă o dimensiune și mai dramatică prin faptul că soția sa, Andie, murise exact în aceeași intersecție cu doi ani înainte, potrivit Tf1info.

Femeia făcea jogging când a fost lovită de o mașină și a decedat în urma accidentului.

După moartea soției, Gerry Goldberg a început să militeze pentru instalarea unui semafor în acel punct al orașului, considerat periculos de către locuitori.

Campanie pentru instalarea unui semafor

Inițiativa a fost susținută de organizația Andie’s Light („Lumina lui Andie”), care a lansat o petiție pentru instalarea unui semafor în intersecția unde, potrivit locuitorilor, mașinile circulă frecvent cu viteză excesivă.

Într-un interviu pentru postul KUSA, bărbatul explica motivele implicării sale: „Este important pentru mine ca așa ceva să nu se mai întâmple în viitor […] și asta mă va ajuta să pot trece peste pierderea soției mele.”

„Este pur și simplu de neimaginat”

Gloria a aflat abia seara că verișorul ei murise exact în locul în care își pierduse viața și Andie.

„Am fost în stare de șoc. Și, bineînțeles, nu am putut dormi toată noaptea. Este pur și simplu de neimaginat”, a mărturisit ea. „Este aproape ca o poveste de science-fiction”.

Autoritățile locale analizează în continuare propunerea privind instalarea unui semafor în intersecția respectivă. Potrivit lui Megan Copenhaver, purtătoare de cuvânt a orașului Greenwood Village, proiectul este încă în faza de evaluare.

