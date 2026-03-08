Peste 180 de români, repatriați din Qatar prin Arabia Saudită

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat duminică, 8 martie 2026, revenirea în România a 183 de cetățeni români care se aflau în Qatar de la începutul crizei din Orientul Mijlociu. Aceștia au fost repatriați printr-un zbor charter organizat pe ruta Riad-București, după un transfer rutier gratuit asigurat de MAE între Doha și Riad.

Zborul charter a fost organizat de Celula de Criză a MAE în parteneriat cu operatori privați, pentru a oferi prețuri accesibile unui număr cât mai mare de cetățeni. Primele curse cu români repatriați din Orientul Mijlociu au început să sosească în țară joi, 5 martie 2026.

„În colaborare cu celelalte ambasade din regiune, MAE continuă informarea reciprocă privind măsurile naționale de repatriere pentru a asigura, atunci când sunt locuri disponibile, acces reciproc la soluțiile planificate. În acest sens, au fost transferați și șase cetățeni ai altor state, alături de cetățeni români. MAE mulțumește ministerelor de externe din Regatul Arabiei Saudite și Qatar pentru buna colaborare în organizarea acestui zbor de repatriere asistată”, a mai transmis MAE, citat de News.ro.

Grupurile de români, duși cu autocarele de la Doha la Riad

Convoiul format din patru autocare a fost însoțit de o echipă consulară din cadrul Ambasadei României la Doha.

La granița cu Arabia Saudită, cetățenii au fost preluați de o altă echipă consulară din cadrul Ambasadei României la Riad, care a facilitat procedurile de frontieră și obținerea rapidă a vizelor, acolo unde a fost necesar.

„Totodată, echipa Ambasadei României la Riad a asigurat asistența grupului pe aeroport și facilitarea procedurii de îmbarcare în aeronavă”, a transmis MAE.

MAE: 1.500 de români au fost repatriați din Orientul Mijlociu

De la izbucnirea crizei din Orientul Mijlociu, peste 1.500 de cetățeni români au fost repatriați în siguranță prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE. Încă aproximativ 1.000 de români au părăsit regiunea pe cont propriu, utilizând zboruri comerciale, conform estimărilor ministerului.

„Din evidențele MAE, până la acest moment (8 martie 2026), peste 1.500 de cetățeni români au revenit în țară în siguranță din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.

MAE estimează că alți circa 1.000 de cetățeni români au ieșit din regiune cu zboruri comerciale operate de liniile aeriene din Dubai, Qatar, Arabia Saudită, Kuweit, Iordania, Egipt sau cu zboruri ale unor agenții de turism”, a subliniat instituția.

Aproximativ 12.500 de cetățeni români sunt în continuare în țările din Orientul Mijlociu

În ciuda eforturilor depuse, situația din regiune este încă îngrijorătoare, a afirmat ministrul de Externe, Oana Țoiu.
„Nu răsuflăm încă ușurați pentru că în regiune mai sunt aproximativ 12.500 de cetățeni români în atenția serviciului consular, iar dintre aceștia aproximativ 2.500 solicită în prezent asistență pentru revenirea în țară.
Echipele noastre din teren și din centrala MAE lucrează în continuare fără pauză pentru ca cetățenii noștri să fie în siguranță și să se repatrieze în condiții sigure. Celula de Criză și echipele diplomatice și consulare din regiune continuă eforturile și au în atenție în mod deosebit categoriile prioritare: copii, persoane cu urgențe medicale, femei însărcinate”, a transmis ministrul.

Mai multe zboruri comerciale, planificate pentru repatrierea românilor în zilele următoare

Pentru următoarele zile, MAE a anunțat intensificarea eforturilor de repatriere. Sunt planificate mai multe zboruri comerciale pe culoarele dedicate zborurilor din și către România, dar și zboruri de evacuare pentru cetățenii aflați în situații vulnerabile.

Ministerul precizează că, din cele peste 12.500 de persoane aflate încă în regiune, 2.500 au solicitat ajutor pentru a reveni în țară. De asemenea, aproximativ 400 de cazuri vulnerabile sunt în vizorul autorităților române pentru a fi evacuate cu prioritate.

