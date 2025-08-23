Cum a ajuns bărbatul să își lovească avocatul

Un incident șocant a avut loc în Zărnești, județul Brașov, unde un bărbat de 42 de ani a fost arestat pentru ultraj judiciar după ce a agresat un avocat. Suspectul l-a acuzat pe avocat că nu l-a reprezentat corespunzător într-un proces anterior.

Individul l-a amenințat inițial pe avocat cu moartea, iar ulterior a trecut la fapte și l-a lovit în zona feței.

„În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că în data de 21.08.2025, în jurul orei 10.00, în timp ce se aflau pe raza oraşului Zărneşti, inculpatul, în vârstă de 42 de ani, recidivist, a abordat pe stradă victima, avocat, în vârstă de 55 de ani, pe care a început să o ameninţe cu moartea, sub pretextul că nu i-ar fi acordat asistenţă juridică corespunzătoare într-un dosar, iar la scurt timp a lovit persoana vătămată cu pumnul în zona feţei”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești.

Bărbatul a fost arestat preventiv

Avocatul în cauză a ajuns de urgență la spital, acolo unde s-a întocmit și un raport medico-legal. S-a constatat că bărbatul are leziuni care necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale, după cum precizează sursa citată mai sus.

Individul care și-a agresat avocatul este cunoscut pentru antecedentele sale penale, iar acum se află în arest preventiv.

Individul a amenințat și un procuror în trecut

Surse judiciare au dezvăluit că bărbatul mai are un dosar de ultraj judiciar pentru amenințări la adresa unui procuror și a unui judecător. De asemenea, el a amenințat și avocatul din oficiu care i-a fost alocat într-un alt dosar penal.

Acest caz evidențiază importanța protecției profesioniștilor din domeniul juridic și necesitatea unor măsuri ferme împotriva comportamentelor violente în contextul procedurilor judiciare.

U caz similar a avut loc și la Craiova, în urmă cu șase ani. Acolo, un avocat a fost bătut și băgat în spital de fratele unui polițist. Incidentul de la acel moment s-ar fi petrecut chiar în fața cabinetului acestuia, iar motivul ar fi avut legătură cu meseria lui.

