Incidentul a avut loc sâmbătă seara, pe strada Deal din oraș, în urma unui conflict izbucnit între două persoane. Fiica agresorului, o adolescentă de 15 ani, l-ar fi lovit pe tânăr cu o bâtă, iar situația a degenerat rapid, potrivit Biz Brașov.

Conflictul a izbucnit în jurul orei 20.00, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi și al consumului de alcool. Situația a escaladat rapid, implicând mai multe persoane.

Inițial, fiica de 15 ani a suspectului l-a lovit pe tânărul de 29 de ani cu o bâtă în zona capului. Ulterior, tatăl fetei a luat o drujbă din curtea casei, a pornit-o și s-a îndreptat spre victimă.

În încercarea de a se apăra, tânărul și-a ridicat mâinile, moment în care a fost rănit cu drujba la antebrațul drept și palma stângă. În urma agresiunii, victima a suferit leziuni care necesită 28-30 de zile de îngrijiri medicale.

Acțiunile suspectului au provocat panică în rândul localnicilor. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov a solicitat arestarea preventivă a bărbatului.

,,Acțiunile inculpatului T.B. au provocat panică şi indignare în rândul locuitorilor din zonă, fiind tulburată ordinea şi liniştea publică”, au declarat oficialii Parchetului.

Investigația este în curs, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Brașov și al Poliției Orașului Zărnești. Autoritățile continuă să strângă probe și să audieze martori pentru a clarifica toate circumstanțele acestui incident violent.

