Polițiștii români au efectuat percheziții în Bacău, la cererea autorităților belgiene

Reprezentanții Poliției Române au efectuat trei percheziții domiciliare în județul Bacău, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile belgiene.

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și furt calificat cu consecințe grave.

„Din probatoriul administrat de Tribunalul de Primă Instanță din Flandra de Vest a reieșit faptul că trei cetățeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani din sustragerea de bunuri și valori din locuințele unor cetățeni belgieni”, au declarat oficialii Poliției Române, potrivit News.ro.

Bărbatul ar fi furat bijuterii și monede dintr-o casă din Belgia

Investigațiile au început după o plângere depusă în decembrie 2025, când o familie belgiană a raportat dispariția mai multor bunuri de valoare. Potrivit anchetatorilor, trei persoane le-ar fi spart locuința și le-ar fi furat mai multe bunuri.

Printre acestea se numărau bijuterii, colecții de monede și un ceas. Doi dintre membrii bandei, în vârstă de 37 și 45 de ani, au fost prinși pe teritoriul Belgiei și se află în arest preventiv.

Bărbatul de 43 de ani era urmărit internațional și a fost prins la Bacău

Al treilea suspect, un bărbat de 43 de ani, a fost identificat în județul Bacău. „Pe numele său a fost emis un mandat european de arestare”, au precizat reprezentanții Poliției Române.

În urma perchezițiilor, autoritățile au recuperat o parte din monedele furate, un ceas de mână și alte probe esențiale pentru anchetă. Curtea de Apel Bacău a dispus arestarea provizorie a bărbatului în vederea extrădării către Belgia.

Polițiștii români au mai prins un bărbat căutat internațional pentru furt și în Dolj. În urmă cu mai bine de o lună, oamenii legii anunțau că un român căutat în Germania pentru furturi de peste 4.000 de euro a fost prins la Craiova. Tânărul în vârstă de 27 de ani avea emis pe numele său un mandat european de arestare pentru cinci infracțiuni.

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