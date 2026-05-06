Tânărul era căutat pentru furturi în Germania

Un tânăr de 27 de ani din Craiova a fost prins de polițiștii Serviciului Investigații Criminale Dolj, conform Gazeta de Sud. Bărbatul era urmărit la nivel internațional.

Pe numele său exista un mandat european de arestare pentru 5 infracțiuni de furt calificat și sustragerea de produse cosmetice, cu un prejudiciu estimat la peste 4.200 de euro.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova. Ulterior, a fost transferat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Urmează să fie adus în fața instanței pentru emiterea mandatului de arestare și demararea procedurii de extrădare, potrivit Gazeta de Sud.



