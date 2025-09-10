Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a oferit detalii despre incident

„Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Stăvilarului din municipiul Mediaş, un localnic în vârstă de 58 de ani, din cauze care urmează a se stabili, s-a dezechilibrat şi a căzut pe carosabil”.

Serviciul de Ambulanță Județean a intervenit prompt cu două echipaje. Victima a fost găsită inconștientă și în stare gravă.

„Echipajele SAJ au găsit bărbatul în stare de inconştienţă, în stare de comă. Bărbatul a fost intubat şi transportat la CPU Mediaş, el suferind un traumatism cranian grav”, a declarat un reprezentant SAJ Sibiu.

Anchetă în desfășurare

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Mediaş fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs accidentul şi luarea măsurilor legale în consecinţă.

Totodată, cel puțin un accident pe zi în care au fost implicate trotinete electrice s-a înregistrat în București, ultimul caz fiind cel al unei femei lovite pe trecerea de pietoni și care a murit după câteva zile de spitalizare. Conform Poliției, în primele 6 luni, peste 140 de accidente cu trotinete electrice au avut loc în Capitală



