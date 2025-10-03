Pedeapsa cu moartea pentru jigniri pe Facebook

Cazul de acum marchează prima condamnare la moarte în Tunisia pentru conținut publicat online, potrivit Associated Press.

Bărbatul a fost condamnat miercuri, 1 octombrie, pentru trei capete de acuzare: tentativă de răsturnare a statului, insultă la adresa președintelui și răspândire de informații false online.

Judecătorii au declarat că postările au incitat la violență și haos și au încălcat codul penal al Tunisiei, precum și controversata lege privind criminalitatea cibernetică, Decretul 54, care a fost adoptat în 2022.

Hotărârea este prima de acest fel din Tunisia, unde zeci de persoane au primit pedepse grele cu închisoarea pentru acuzații similare de când președintele Kais Saied a preluat puterea asupra tuturor ramurilor guvernului în iulie 2021.

Bărbatul se află în arest din ianuarie 2024

Avocatul Oussama Bouthelja și-a descris clientul ca fiind vulnerabil social, cu educație limitată și fără influență reală în mediul online.

„Majoritatea postărilor erau copiate de pe alte pagini, iar unele nu au avut nicio reacție. În fața judecătorilor a spus că intenția lui a fost să atragă atenția asupra situației sale de viață dificile, nu să provoace tulburări”, a explicat Bouthelja.

Bărbatul, aflat în arest preventiv din ianuarie 2024, este tată a trei copii și muncitor ocazional, suferind de un handicap permanent după un accident de muncă.

Deși pedeapsa cu moartea rămâne prevăzută în legislația tunisiană, nicio execuție nu a mai avut loc în țară din 1991.

Ce prevede Decretul 54

Aceasta este cea mai recentă hotărâre a unei instanțe care a folosit Decretul 54 pentru a condamna o persoană. Legea interzice: „producerea, răspândirea, diseminarea, trimiterea sau scrierea de știri false… cu scopul de a încălca drepturile altora, de a dăuna siguranței publice sau apărării naționale sau de a semăna teroarea în rândul populației”.

De la adoptarea sa în 2022, jurnaliștii și grupurile pentru drepturile omului au condamnat legea, susținând că este un instrument cheie folosit de autorități pentru a limita libertatea de exprimare în Tunisia.

Apărătorii drepturilor omului din Tunisia au avertizat că aplicarea pedepsei cu moartea pentru discursul online creează un precedent periculos.

