Cei doi soți locuiau într-un apartament social pus la dispoziție de Primăria Timișoara și opriseră sistemul de încălzire, deși temperaturile nocturne coborâseră până la minus 15 grade.

Îngrijorați de situație, vecinii au apelat numărul unic de urgență 112, iar la fața locului a sosit un echipaj medical. Deși prezentau semne de hipotermie, soții au refuzat internarea.

La câteva ore după primul apel, vecinii au solicitat din nou ajutorul autorităților. Medicii reveniți la locuință au constatat decesul bărbatului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, la data de 12 ianuarie 2026, în jurul orei 15:20, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați că două persoane în vârstă nu mai răspund la telefon.

„La sosirea poliţiştilor şi echipajului medical, s-a constat că cele două persoane (un bărbat de 65 de ani şi o femeie de 56 de ani) prezentau o stare de hipotermie. Aceştia au primit îngriji de la personalul medical, refuzând transportul la spital. Ulterior, poliţiştii au fost sesizaţi că bărbatul a decedat”, a transmis IPJ Timiș.

Conform procedurilor legale, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar femeia a fost preluată de membrii familiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE