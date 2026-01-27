Un deputat german a stârnit controverse după ce a postat o fotografie pe Facebook care a generat mii de comentarii și peste un milion de vizualizări.

„Așa arată sărăcia în Germania!”

Carsten Müller, membru al Bundestag-ului, a publicat o imagine surprinsă cu telefonul său mobil în Gara Centrală din Köln, în drum spre Bruxelles, Belgia.

Fotografia prezintă un bărbat, despre care politicianul spune că cerșește, dar poartă haine de lux, inclusiv pantofi sport de la Adidas și o geacă Moncler.

„Pantofi de marcă Adidas, geacă Moncler, iar pe carton scria «Vă rog pentru mâncare, mulțumesc», Adresarea se face într-o germană foarte stâlcită”, a scris Müller., pe Facebook.

Politicianul, care este și avocat de profesie, a adăugat: „Așa arată sărăcia în Germania! Acest lucru mă enervează foarte, foarte tare, este o palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași și arată că este necesară o acțiune suplimentară, desigur, una diferențiată. În acest caz concret, de exemplu, din partea forțelor de securitate ale căilor ferate”.

Analiză despre geaca Moncler

Întrebat cum a recunoscut că geaca era un model original al brandului italian Moncler, cu prețuri între 700 și 2.000 de euro, Müller a declarat: „Se poate observa clar, atunci când stai chiar lângă el”.

Într-o postare ulterioară, deputatul german a subliniat că „lucrurile absurde le spun direct. Și așa va rămâne”.

Deputatul spune că acesta este un migrant care cerșește

„Nu câștigi notorietate atacându-i pe alții”

Reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce unii utilizatori de pe rețelele sociale i-au susținut punctul de vedere, alții l-au acuzat pe Müller de promovarea unor metode similare cu cele ale partidului AfD și de incitare la ură împotriva străinilor și migranților.

Fosta deputată Anikó Glogowski-Merten (43 de ani, FDP) i-a răspuns: „Nu câștigi notorietate atacându-i pe alții”.

Müller a clarificat ulterior că bărbatul din imagine nu era un copil, ci un adult care pretindea că are nevoie de bani pentru mâncare, în ciuda hainelor sale scumpe.

Mai mult, politicianul a menționat că bărbatul ar fi refuzat oferta altor călători de a-i cumpăra de mâncare.

Ziarul german Bild tratează de mai bine de un an fenomenul migranților din țară. A realizat mai multe episoade ale unei anchete ample.

