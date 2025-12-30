BB Hotel avea 36 de nume pe cutia poștală, „majoritatea romi de origine balcanică, din statele UE din sud-estul Europei”, dar nimeni nu a răspuns la interfon, ridicând semne de întrebare asupra activităților sale, potrivit Bild.

Cazul stabilimentului din cartierul berlinez Schöneberg a atras atenția după o razie a autorităților pentru suspiciuni de fraudă socială.

În timpul unei percheziții din octombrie, doar 19 dintre cei 70 de beneficiari de ajutoare erau prezenți.

Camerele din celebrul hotel social sunt finanțate cu milioane de euro din banii contribuabililor germani.

Mormane de gunoaie, scandaluri și poliție

Bild a relatat despre cazuri suspecte legate de hoteluri sociale, inclusiv despre BB Hotel din cartierul berlinez Schöneberg.

Acest hotel a fost implicat într-o razie a autorităților din cauza suspiciunilor de fraudă cu beneficii sociale. Incidentul a atras atenția publicului, iar acum ies la iveală tot mai multe cazuri de unități de cazare suspecte.

Locuitorii din apropierea acestor hoteluri sociale se plâng de scandaluri constante. Acestea variază de la deșeuri abandonate și tulburări de ordine până la infestații cu insecte și intervenții frecvente ale organelor de poliție.

Blocul unde românii prind șobolani direct de la fereastra bucătăriei: „Bat cu piciorul în podea când intru, să-i alung! Sunt cât pisica”

Proprietarii acestor hoteluri profită de pe urma unui sistem care devine din ce în ce mai controversat.

Când 36 înseamnă cel mult 5

Numai în Berlin există aproximativ 600 de unități de cazare care sunt, de fapt, destinate turiștilor, dar care acum găzduiesc refugiați și persoane fără adăpost.

Cazul „BB Hotel” este emblematic pentru problemele asociate cu aceste unități. Un reporter a investigat și a scris că hotelul din clădirea veche din Friedrichshain, care funcționează din luna mai, avea 36 de nume afișate pe cutia poștală, „majoritatea est-europene”, dar nimeni nu a răspuns la adresă.

Dintre cele 36 de persoane, poate cel mult 5 locuiesc aici. Uneori puteai vedea în interiorul cutiei poștale. Conținea doar scrisori de la biroul de servicii sociale – vecin

Bild a contactat biroul districtual pentru a afla dacă toate cele 36 de persoane nominalizare locuiau efectiv în hotelul cu locuințe sociale. Până să primească răspunsul, a doua zi după vizită, multe dintre numele de pe cutiile poștale dispăruseră! Rămăseseră doar 15 nume!

Proprietarul hotelului nu a răspuns pentru a oferi explicații.

Vin să-și ia ajutoarele în mașini de lux

Un politician local a declarat: „Din păcate, au existat cazuri similare în trecut. Cineva sau chiar mai multe persoane din departamentul nostru scurg informații către operatorul locuințelor sociale. Aceasta este o problemă uriașă. Există o sumă enormă de bani implicată în întreaga afacere de cazare, ceea ce, în mod firesc, atrage o atenție nedorită”.

Un alt politician local, care dorește, de asemenea, să rămână anonim, este frustrat: „În Germania, avem obligația legală de a oferi cazare. Și avem structuri de fraudă în domeniul asistenței sociale. Am oameni care vin la birou cu mașini de lux pentru a-și colecta ajutoarele sociale. Apoi spun că e mașina vărului lor”.

Ce bani câștigă operatorii

Chiar și un hotel mare și luxos, cu balustrade de balcon din fier forjat, din Berlin-Charlottenburg găzduiește refugiați din 2023.

Operatorul primește aproximativ 224.000 de euro pe lună de la trezoreria statului, ceea ce reprezintă aproximativ 2,7 milioane de euro pe an.

Un cunoscut expert în PR, care face parte din consiliul de supraveghere al lanțului hotelier asociat, a răspuns telefonic: „Acest lucru nu prea are valoare de știre”.

Ucraineanul care cazează români

Într-un bloc de apartamente nu departe de hotelul de lux, familii fără adăpost, multe dintre ele din România, sunt găzduite de ani buni. Și aici, vecinii se plâng de zgomot și de murdărie.

Proprietarul, care vine din Ucraina, a declarat: „Eu doar îi ajut cazându-i în hotelul meu. Străinii sosesc mai repede decât se pot construi casele. Chiar și atunci când casele sunt construite, ei continuă să trăiască pe cheltuiala statului”.

Germania are o inimă mare, unii scuipă pe acea inimă, alții sunt recunoscători. Majoritatea vin în Germania ca să jecmănească statul.

Întrebat dacă nu cumva și el face „cam același lucru”, ucraineanul s-a eschivat: „Sunt doar un om de afaceri”.

Citiți și Cum fraudează clanurile criminale din România și din Bulgaria ajutoarele sociale din Germania: „Mai mult ca din traficul de droguri!”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE