  • BB Hotel avea 36 de nume pe cutia poștală, „majoritatea romi de origine balcanică, din statele UE din sud-estul Europei”, dar nimeni nu a răspuns la interfon, ridicând semne de întrebare asupra activităților sale, potrivit Bild.
  • Cazul stabilimentului din cartierul berlinez Schöneberg a atras atenția după o razie a autorităților pentru suspiciuni de fraudă socială.
  • În timpul unei percheziții din octombrie, doar 19 dintre cei 70 de beneficiari de ajutoare erau prezenți.
  • Camerele din celebrul hotel social sunt finanțate cu milioane de euro din banii contribuabililor germani.

Mormane de gunoaie, scandaluri și poliție

Bild a relatat despre cazuri suspecte legate de hoteluri sociale, inclusiv despre BB Hotel din cartierul berlinez Schöneberg.

Acest hotel a fost implicat într-o razie a autorităților din cauza suspiciunilor de fraudă cu beneficii sociale. Incidentul a atras atenția publicului, iar acum ies la iveală tot mai multe cazuri de unități de cazare suspecte.

Locuitorii din apropierea acestor hoteluri sociale se plâng de scandaluri constante. Acestea variază de la deșeuri abandonate și tulburări de ordine până la infestații cu insecte și intervenții frecvente ale organelor de poliție.

Blocul unde românii prind șobolani direct de la fereastra bucătăriei: „Bat cu piciorul în podea când intru, să-i alung! Sunt cât pisica”

Proprietarii acestor hoteluri profită de pe urma unui sistem care devine din ce în ce mai controversat.

Când 36 înseamnă cel mult 5

Numai în Berlin există aproximativ 600 de unități de cazare care sunt, de fapt, destinate turiștilor, dar care acum găzduiesc refugiați și persoane fără adăpost.

Cazul „BB Hotel” este emblematic pentru problemele asociate cu aceste unități. Un reporter a investigat și a scris că hotelul din clădirea veche din Friedrichshain, care funcționează din luna mai, avea 36 de nume afișate pe cutia poștală, „majoritatea est-europene”, dar nimeni nu a răspuns la adresă.

Dintre cele 36 de persoane, poate cel mult 5 locuiesc aici. Uneori puteai vedea în interiorul cutiei poștale. Conținea doar scrisori de la biroul de servicii sociale – vecin

Bild a contactat biroul districtual pentru a afla dacă toate cele 36 de persoane nominalizare locuiau efectiv în hotelul cu locuințe sociale. Până să primească răspunsul, a doua zi după vizită, multe dintre numele de pe cutiile poștale dispăruseră! Rămăseseră doar 15 nume!

Proprietarul hotelului nu a răspuns pentru a oferi explicații.

Vin să-și ia ajutoarele în mașini de lux

Un politician local a declarat: „Din păcate, au existat cazuri similare în trecut. Cineva sau chiar mai multe persoane din departamentul nostru scurg informații către operatorul locuințelor sociale. Aceasta este o problemă uriașă. Există o sumă enormă de bani implicată în întreaga afacere de cazare, ceea ce, în mod firesc, atrage o atenție nedorită”.

Un alt politician local, care dorește, de asemenea, să rămână anonim, este frustrat: „În Germania, avem obligația legală de a oferi cazare. Și avem structuri de fraudă în domeniul asistenței sociale. Am oameni care vin la birou cu mașini de lux pentru a-și colecta ajutoarele sociale. Apoi spun că e mașina vărului lor”.

Ce bani câștigă operatorii

Chiar și un hotel mare și luxos, cu balustrade de balcon din fier forjat, din Berlin-Charlottenburg găzduiește refugiați din 2023.

Operatorul primește aproximativ 224.000 de euro pe lună de la trezoreria statului, ceea ce reprezintă aproximativ 2,7 milioane de euro pe an.

Un cunoscut expert în PR, care face parte din consiliul de supraveghere al lanțului hotelier asociat, a răspuns telefonic: „Acest lucru nu prea are valoare de știre”.

Ucraineanul care cazează români

Într-un bloc de apartamente nu departe de hotelul de lux, familii fără adăpost, multe dintre ele din România, sunt găzduite de ani buni. Și aici, vecinii se plâng de zgomot și de murdărie.

Proprietarul, care vine din Ucraina, a declarat: „Eu doar îi ajut cazându-i în hotelul meu. Străinii sosesc mai repede decât se pot construi casele. Chiar și atunci când casele sunt construite, ei continuă să trăiască pe cheltuiala statului”.

Germania are o inimă mare, unii scuipă pe acea inimă, alții sunt recunoscători. Majoritatea vin în Germania ca să jecmănească statul.

Întrebat dacă nu cumva și el face „cam același lucru”, ucraineanul s-a eschivat: „Sunt doar un om de afaceri”.

Citiți și Cum fraudează clanurile criminale din România și din Bulgaria ajutoarele sociale din Germania: „Mai mult ca din traficul de droguri!”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum au reușit piloții să aterizeze pe aeroportul din Cluj-Napoca pe o vreme extremă, cu vânt violent | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul făcut de Elena Udrea aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
Viva.ro
Anunțul făcut de Elena Udrea aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Unica.ro
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Elle.ro
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
gsp
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
GSP.RO
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
Parteneri
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Tezaurul mai puțin știut al Apusenilor. Singurul loc din România unde se pot vedea peste 1.000 de pepite din aur nativ
Exclusiv
Știri România 07:00
Tezaurul mai puțin știut al Apusenilor. Singurul loc din România unde se pot vedea peste 1.000 de pepite din aur nativ
România, depășită în 2025 la numărul de nașteri de 17 țări în care există conflicte armate sau războaie
Știri România 00:23
România, depășită în 2025 la numărul de nașteri de 17 țări în care există conflicte armate sau războaie
Parteneri
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Adevarul.ro
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Cine i-a făcut cel mai mare rău lui Dinamo! “Revoluția ne-a spart echipa, dar el ne-a distrus!”
Fanatik.ro
Cine i-a făcut cel mai mare rău lui Dinamo! “Revoluția ne-a spart echipa, dar el ne-a distrus!”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Elle.ro
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Unica.ro
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au publicat prima fotografie cu toți cei patru copii
Stiri Mondene 29 dec.
Anna Kournikova și Enrique Iglesias au publicat prima fotografie cu toți cei patru copii
Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el”
Stiri Mondene 29 dec.
Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Momentul în care o maşină se izbeşte de perete, în Pasajul Unirii. Şoferul a scăpat ca prin minune
ObservatorNews.ro
Momentul în care o maşină se izbeşte de perete, în Pasajul Unirii. Şoferul a scăpat ca prin minune
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Libertateapentrufemei.ro
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax.ro
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
StirileKanalD.ro
„Mama a trebuit să dispară”. Planul diabolic pus la cale de tânăra din Sibiu pentru a scăpă de cea care i-a dat viață. INCREDIBIL de ce
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune”
Politică 07:03
Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune”
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Politică 29 dec.
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Ce îl sperie cel mai mult pe David Popovici. La Singapore a pățit-o pentru prima dată
Fanatik.ro
Ce îl sperie cel mai mult pe David Popovici. La Singapore a pățit-o pentru prima dată
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental