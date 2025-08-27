Cum a procedat bărbatul

Borgwardt, în vârstă de 45 de ani, a călătorit 80,5 kilometri de la casa familiei sale până la lacul Green pe 11 august 2024. Noaptea, și-a răsturnat caiacul pe lac, a vâslit înapoi la mal într-o barcă gonflabilă, aruncându-și actele de identitate în lac și a mers cu o bicicletă electrică 112 km până la Madison.

De acolo, a luat un autobuz spre Toronto, a zburat la Paris și apoi într-o „țară din Asia”, înainte de a ajunge în Georgia. A declarat anchetatorilor că o femeie l-a preluat și au petrecut câteva zile la hotel înainte să se stabilească în Georgia.

Procurorul Gerise LaSpisa a declarat că Borgwardt și-a făcut o asigurare de viață, a solicitat un pașaport de înlocuire și și-a inversat vasectomia înainte de a-și înscena moartea pentru a se întâlni cu o femeie pe care o cunoscuse online cu doar câteva luni înainte.

Despăgubire de 30.000 de dolari pentru cheltuielile de căutare

Judecătorul Mark Slate a decis o pedeapsă aproape dublă față de cea recomandată în înțelegerea de recunoaștere a vinovăției. Borgwardt a fost de acord să plătească 30.000 de dolari despăgubiri forțelor de ordine pentru cheltuielile de căutare.

„Regret profund acțiunile mele din acea noapte și toată durerea pe care am provocat-o familiei și prietenilor mei”, a declarat Borgwardt în fața instanței.

Judecătorul a explicat că sentința mai lungă poate servi drept descurajare pentru alții care ar putea lua în considerare înscenarea morții și inducerea în eroare a autorităților.

Borgwardt „regretă profund” acțiunile sale

Avocatul lui Borgwardt a declarat că acesta „regretă profund” acțiunile sale și s-a întors în țară „pentru a-i cere iertare”.

Borgwardt a plătit despăgubirile de 30.000 de dolari săptămâna trecută.

Un alt caz este reprezentat de un bărbat din orașul american Houston care și-a înscenat propria moarte, chiar cu ajutorul FBI. El a aflat că soția sa vrea să-l omoare, așa că a pus la cale un plan pentru a obține dovezi împotriva ei, relatează Metro.



