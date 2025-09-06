Incidentul tragic a avut loc luni, 1 septembrie, în Saint-Antoine-de-Breuilh, o mică localitate din Périgord, în apropiere de Bordeaux, Franța.

Conform Midi Libre, bărbatul a urcat pe o scară dublă pentru a ajunge la pisica blocată în copacul vecinului, în jurul orei 17:00. În timp ce încerca să salveze animalul, bărbatul a alunecat și a căzut de la o înălțime de peste șase metri.

Jandarmii, pompierii și echipajele de salvare au intervenit prompt pentru a-i acorda primul ajutor bărbatului de 75 de ani. Din păcate, eforturile lor au fost zadarnice, victima fiind declarată decedată la fața locului.

În plus, soția bărbatului, în vârstă de 68 de ani, a fost rănită în urma incidentului. Scara a căzut peste umărul femeii, aceasta fiind transportată la spitalul din Sainte-Foy-la-Grande pentru îngrijiri medicale.

