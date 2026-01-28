Infecția a fost confirmată prin analize de laborator, rezultatul fiind comunicat pe 27 ianuarie 2026, relatează publicația locală Pro Brăila.

„Aducem la cunoștință că s-a identificat un caz de infectare cu Listeria monocytogenes la un pacient de sex masculin în vârstă de 67 ani din comuna Cazasu, județul Brăila. Persoana a fost internată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, prezentând stare generală alterată, febră și tablou clinic sugestiv pentru pneumonie.

Pe parcursul internării, starea pacientului s-a deteriorat rapid, fiind necesar transferul în secția de terapie intensivă. În ciuda tratamentului antibiotic și a măsurilor de susținere instituite conform protocoalelor medicale, evoluția bolii a fost nefavorabilă, iar în 23.01.2026 pacientul a suferit un stop cardio-respirator ireversibil, fiind declarat decesul”, au transmis reprezentanții DSP Brăila.

Ancheta epidemiologică pentru identificarea sursei posibile de infectare este în curs, iar până acum nu au fost raportate alte cazuri asociate în zonă.

Reprezentanții DSP atrag atenția că Listeria monocytogenes este o bacterie transmisă prin consumul de alimente contaminate, precum lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau produse păstrate în condiții improprii. Nu se transmite prin contact direct între persoane.

DSP Brăila recomandă populației să respecte măsurile de igienă alimentară, să consume produse din surse autorizate și să solicite consultații medicale urgente în cazul apariției unor simptome specifice listeriozei (febră, dureri musculare, dureri de cap, greață, vărsături, diaree).

Persoanele vârstnice, gravidele și cei cu afecțiuni cronice sunt considerate categorii vulnerabile.

