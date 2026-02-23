Totul a început cu partida Atalanta-Napoli, urmărită de un bărbat de 40 de ani în sufrageria sa. Nemulțumit de decizia arbitrului de a anula o lovitură de pedeapsă prin VAR, acesta a protestat vocal, folosind expresii colorate. Un lucru deloc neobișnuit în timpul unui meci de fotbal, mai ales în zona napolitană, însă soția bărbatului a interpretat greșit cuvintele acestuia, crezând că insultele îi sunt adresate.

„Pleacă sau te înjunghii!”, i-a strigat femeia furioasă. Bărbatul a refuzat să se conformeze, iar situația a escaladat rapid. Femeia a aruncat inițial cu o foarfecă spre soțul ei, fără să-l rănească, dar ulterior a luat un cuțit din bucătărie. După mai multe încercări, l-a înjunghiat în partea dreaptă.

Bărbatul, sângerând, a reușit să ceară ajutor, apelând numărul de urgență. În timpul conversației, soția sa a continuat să arunce cu cuțite, unul dintre ele rămânând înfipt în peretele sufrageriei. Carabinierii din Capodimonte au ajuns la fața locului și au arestat femeia, care avea asupra sa alte trei lame, inclusiv un desfăcător de stridii.

Victima a fost transportată la Ospedale del Mare, unde este internată, iar starea sa este stabilă, fără a fi în pericol de moarte. Agresoarea este cercetată pentru violență domestică, agresiune gravă și port de obiecte periculoase.

