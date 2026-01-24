Bărbatul a contestat amenda, dar a fost respinsă imediat

David, în vârstă de 49 de ani, a fost surprins să găsească amenda de 35 de lire sterline (aproximativ 40 de euro) pe parbrizul Jaguarului său F-Type, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Bărbatul a explicat că, din cauza lucrărilor de renovare la acoperiș, drumul său de acces a fost blocat de materiale de construcție, ceea ce l-a determinat să-și parcheze mașina pe o porțiune de asfalt de aproximativ șase metri lungime, situată în fața porții sale. Potrivit acestuia, mașina nu bloca drumul și nu se afla pe liniile galbene duble trasate pe marginea drumului.

„Am fost șocat când am văzut mesajul pe parbriz. Mașina era clar dincolo de liniile galbene și nu încurca trecătorii, trotuarul fiind pe partea opusă a drumului”, a declarat David.

Deși David a făcut o contestație către Consiliul Cheshire West și Chester în aceeași zi, aceasta a fost respinsă imediat. Potrivit autorităților locale, porțiunea de asfalt unde a fost parcată mașina este considerată parte din drumul public adiacent, supus regulii de interdicție de parcare pe liniile galbene duble, valabilă până la granița proprietății, respectiv gardul casei.

„Vehiculele parcate pe acest teren sau pe gazonul adiacent încalcă interdicția”, a explicat un purtător de cuvânt al Consiliului.

În schimb, el contestă interpretarea autorităților și susține că zona respectivă este parte a drumului său de acces privat.

„Nu duce nici la trotuar, nici la vreo altă proprietate, ci doar la casa mea. Este un mic drum de acces de la strada principală către locuința mea”, a explicat David.

El consideră că aceasta este doar o modalitate prin care primăria încearcă să strângă bani.

Avocatul i-a comunicat că există mai multe argumente pentru anularea amenzii

Avocatul angajat de David i-a comunicat că există mai multe argumente pentru anularea amenzii. Unul dintre ele se bazează pe existența unei borduri coborâte care, potrivit legislației, întrerupe aplicabilitatea liniilor galbene.

„Avocatul mi-a spus că, dacă nu mi-ar fi fost permis să parchez acolo, liniile galbene ar fi trebuit să fie trasate până la poarta mea”, a adăugat bărbatul.

Consiliul local a explicat că decizia de a intensifica supravegherea în zona respectivă a fost luată ca răspuns la plângerile primite cu privire la parcarea în acea zonă.

„Această locație este sub controlul consiliului și în totalitate monitorizată”, a mai afirmat purtătorul de cuvânt.

Șoferița, Lisa Henderson, 56 de ani, a primit o amendă de 100 de lire sterline circa 115 euro, din cauză că a parcat 5 centimetri pe linia albă de delimitare, într-o parcare National Car Parks (NCP) din Newark-on-Trent, comitatul Nottinghamshire, regiunea East Midlands (Anglia).



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE