Refugiații bărbați se confruntă cu prejudecăți

Un reportaj Al Jazeera a adus în prim-plan povești cutremurătoare ale unor refugiați singuri. Numele bărbaților prezentați a fost schimbat pentru a le proteja identitatea. Astfel, un tânăr, care a fost numit Ahmed, avea doar 14 ani, în 2019, când a ajuns în Germania din Afganistan, fugind de regimul taliban. Provenind din minoritatea etnică Hazara, Ahmed a trecut prin Turcia și Grecia înainte de a ajunge în Germania.

„Încerc să-mi construiesc o viață nouă unde să mă simt în siguranță, dar sunt tratat ca o amenințare doar pentru că mă cheamă Ali sau Mohammad”, a povestit acesta.

Un raport al Organizației Internaționale pentru Migrație din 2024 arată că 63% dintre noii sosiți în Europa sunt bărbați care călătoresc singuri. În plus, Observatorul pentru Migrație al Universității Oxford a subliniat în 2026 că mulți bărbați vin singuri din cauza pericolelor din timpul călătoriei, urmând să fie ulterior însoțiți de familie.

Cu toate acestea, bărbații tineri sunt adesea prezentați în mod ostil de mass-media și de anumite partide politice de extremă dreapta, care îi descriu ca un pericol pentru societate.

Dificultăți în găsirea unei locuințe

Ahmed, aflat acum în ultimul an de liceu în Germania, își amintește cum cererile sale de locuință au fost ignorate din cauza numelui său.

„Aud mereu clișee dureroase că luăm locurile de muncă și casele altora, că guvernul ar trebui să aibă grijă de ai lor, nu de noi”, povestește el pentru Al Jazeera.

În Grecia, organizația Mazi, înființată în 2020 în Atena, sprijină bărbații refugiați singuri, deseori ignorați de programele guvernamentale sau de ONG-uri. „În sistemul de azil din Grecia, ca și în alte părți, băieții vulnerabili devin bărbați amenințători la vârsta de 18 ani. Asta înseamnă: fără locuință, puține servicii de sprijin și percepția că «se vor descurca pe stradă, sunt bărbați». Dar nu se descurcă”, a spus Cosmo Murray, codirector al Mazi.

În taberele de refugiați, bărbații singuri sunt adesea lăsați la coada listei pentru servicii.

Un bărbat care a fost numit Ibrahim, în vârstă de 30 de ani, din Sierra Leone, a fost și el găzduit în Grecia de Mazi înainte de a pleca în Franța. „Dacă mergi pe stradă cu un copil sau o soție, este mai greu pentru poliție să te controleze», spune el, remarcând discriminarea constantă cu care s-a confruntat în Grecia.

De asemenea, un alt bărbat numit Venant, un camerunez de 38 de ani, locuiește acum în Franța, unde a obținut statutul de refugiat. În ciuda angajării sale la un magazin din Paris, de mai bine de un an caută o locuință permanentă. „Sistemul este făcut în așa fel încât cei care sunt în cuplu sunt privilegiați față de cei singuri”, a declarat acesta pentru Al Jazeera.

Politicienii de extremă dreapta continuă să stigmatizeze bărbații refugiați

Un studiu realizat în 2025 de Institutul de cercetare economică Ifo din Germania nu a găsit nicio corelație între creșterea numărului de migranți și rata locală a criminalității, inclusiv a infracțiunilor violente precum agresiunile sexuale. Cu toate acestea, narativele politice de extremă dreapta continuă să stigmatizeze bărbații refugiați.

Camille Le Coz, director la Migration Policy Institute Europe, subliniază că „doar câteva povești” despre cazuri de criminalitate sunt suficiente pentru a alimenta percepția că tinerii migranți sunt periculoși, chiar dacă nu există dovezi care să susțină acest lucru.

