Strada Tânărul Muncitor, situată în apropierea Hipodromului, este frecvent ocupată de jucători care preferă metoda clasică a zarurilor.

Deși jocurile de noroc în spațiile publice sunt ilegale, acest lucru nu pare să descurajeze participanții.

Conform sursei citate, aceste incidente nu sunt izolate, ci se repetă aproape zilnic. Situația creează disconfort pentru locuitorii zonei și reprezintă un risc real de accidente. Jucătorii par să ignore complet traficul, refuzând să elibereze strada atunci când trec mașinile.

Un șofer a filmat scena și a trimis înregistrarea redacției Observatorul Prahovean, exprimându-și îngrijorarea:

„Vă transmit un filmuleț realizat pe strada Tânărul Muncitor, unde mai multe persoane blochează frecvent carosabilul jucând barbut, fără a se da la o parte atunci când trec mașini. Această situație se repetă aproape zilnic și creează atât disconfort pentru locuitorii zonei, cât și un risc real de accidente” .

În fața acestei probleme, Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Poliției Prahova.

