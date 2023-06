Retras din ringul profesionist din 2017, „Money” Mayweather continuă să dispute meciuri demonstrative care îi aduc câştiguri substanţiale, ultimul său adversar fiind John Gotti III, 30 de ani, nepotul celebrului mafiot John Gotti.

Mayweather, care şi-a încheiat cariera cu 50 de victorii în tot atâtea meciuri, s-a „jucat” cu Gotti, fost pugilist profesionist, un practicat al artelor marţiale mixte (MMA).

Mayweather having a lot of fun with Gotti ??#MayweatherGottipic.twitter.com/rn9ZfwRTpZ