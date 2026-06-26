„Cu mâinile goale este imposibil”

Femeia sapă cu mâinile goale într-un munte uriaș de beton, în speranța că își va găsi fiul în viață. Bărbatul este prins sub dărâmături după cele două cutremure devastatoare care au lovit nordul Venezuelei miercuri seară, cele mai puternice produse în țară din anul 1900.

Drama lui Amparo este una dintre numeroasele tragedii individuale care se desfășoară în regiunile afectate de seismele cu magnitudini de 7,2 și 7,5. Printre cele mai grav lovite zone se află regiunea La Guaira. Joi seară, bilanțul oficial indica mai mult de 235 de morți și aproximativ 4.300 de răniți.

Pe măsură ce orele treceau, iar ajutorul autorităților întârzia să apară, Amparo del Giudice a continuat să încerce disperată să îndepărteze bucățile de beton.

„Este foarte multă piatră, iar cu mâinile goale este imposibil”, a spus femeia, așezată la mică distanță de locul în care crede că fiul său este încă prins sub ruine. Nepotul ei, Alessandro, în vârstă de 23 de ani, și-a pus o cască de pompier voluntar și s-a alăturat căutărilor pentru tatăl său dispărut. „Este acolo”, a spus tânărul printre lacrimi, privind ceea ce a mai rămas din clădirea care odinioară era casa familiei.

Oraș de vacanță transformat într-un peisaj al dezastrului

În vremuri mai liniștite, La Guaira, un oraș cu aproximativ 25.000 de locuitori, era o destinație preferată de locuitorii capitalei Caracas, atrași de plajele de la Marea Caraibilor. Astăzi, numeroase clădiri înalte, multe dintre ele dotate cu piscine, au fost grav avariate de cutremure.

Președinta interimară Delcy Rodriguez a vizitat joi regiunea și a declarat zona drept regiune calamitată.

Jurnaliștii AFP au relatat că în comunitate au avut loc și acte de jaf. Pretutindeni se văd clădiri distruse și oameni încă șocați de amploarea dezastrului. Nori de praf plutesc în continuare deasupra complexelor rezidențiale de lux de pe litoral, acum transformate în grămezi de metal, sticlă și beton.

Salvatorii continuă căutările printre replici seismice

Autostrada de coastă a fost distrusă în mai multe puncte, iar numeroase clădiri de pe litoral au devenit nelocuibile sau au dispărut complet. Două hoteluri de cinci stele s-au prăbușit, iar echipele de salvare și voluntarii urcă pe munții de moloz rămași în locul unor clădiri care aveau până la 15 etaje, strigând numele persoanelor dispărute.

În timp ce Venezuela continuă să fie zguduită de replici seismice, unele dintre clădirile avariate scot zgomote amenințătoare la fiecare nou cutremur. Pe zidul unei case care părea aruncată la întâmplare de forța seismului, cineva a scris un mesaj simplu, dar plin de speranță: „Familia Perez, în viață”.

Reamintim că cele două cutremure, cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5, au avut loc miercuri, 25 iunie, la ora 18:04 (joi 1:04 ora României). Prima mişcare seismică s-a produs la o adâncime de 21,9 km, la aproximativ 200 km vest de Caracas. Aceasta a fost urmată de o a doua mişcare seismică la o adâncime de 10 km, înregistrată 39 de secunde mai târziu la 45 km distanţă, apoi de circa douăzeci de replici. Mulţi oameni sunt dispăruţi sau sunt încă prinşi sub moloz, în timp ce eforturile de salvare continuă.

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