Raportat la populație, Belgia are cea mai mare rată de mortalitate din lume. Mai exact, țara din inima Europei are 665 de decese provocate de coronavirus la un milion de locuitori, în vreme ce Italia are 467 de decese, iar Spania 531 de decese la fiecare milion de oameni.

Prin comparație, România are doar 39 de decese, iar alte state din estul și centrul Europei chiar mai puțin. Grecia, spre exemplu, are doar 13 decese la milionul de locuitori.

Date valabile pe 2 mai. Sursa: Worldometers

Chiar Donald Trump a folosit aceeastă metodă de raportare într-un grafic prezentat recent la Casa Albă, pentru a arăta că SUA, unde peste 65.000 de oameni au murit, stau mult mai bine comparativ cu statele europene: doar 199 de decese la un milion de locuitori.

Și totuși, Belgia, țara cu cea mai mare rată a mortalității raportată, nu are probleme în sistemul sanitar, unde 43% dintre paturile de la Terapie Intensivă erau libere chiar la apogeul crizei.

Belgia raportează tot. Absolut tot

Cifrele raportate și comparate peste tot prin presă sau pe site-urile de agregare a statisticilor spun în egală măsură ceva despre Belgia și despre restul lumii.

Oficialii belgieni spun că numără decesele într-un mod în care nicio altă țară nu o mai face, adunând morțile din spitale și din căminele de bătrâni, inclusiv cele în care victimele sunt doar suspecte, nu confirmate cu COVID-19.

Comparațiile sunt ”greșite” și statisticile au fost ”abuzate”, spune pentru BBC profesorul Steven Van Gucht, virusolog și purtător de cuvânt al guvernului pe tema epidemiei.

Aceasta este diferența dintre sănătate publică și motivație politică. Aceasta din urmă este inspirată de dorința de a arăta cât de bine te descurci și este greșită. Noi, de fapt, raportăm într-un mod corect. Steven Van Gucht, virusolog belgian:

Din cele 7.700 de decese, 53% au avut loc în căminele de bătrâni. Dar numai 16% dintre victimele din aceste cămine au fost testate pozitiv, restul sunt cazuri suspecte. Asta înseamnă mai exact că 3.500 de decese au fost numărate ca fiind provocate de COVID-19, dar neconfirmate.

Supraraportare sau subraportare?

Raportarea din căminele de bătrâni nu este aproximativă, ci una bazată pe evaluare medicală, care ia în considerare dacă virusul a fost prezent în clădire.

Belgia are aproape 50.000 de cazuri de infecție cu coronavirus FOTO: EPA

”Spre exemplu, dacă ai un caz sau două confirmate, atunci în săptămâna de după vei avea zece decese în același cămin, bazate pe aceleași simptome”, explică Van Gucht.

Metoda de raportare a stârnit multe critici în țară și chiar premierul Sophie Wilmes a sugerat recent că Belgia ar putea să supraraporteze numărul de cazuri.

Dar Van Gucht crede chiar că numărul real de cazuri ar fi mai mare.

”Deseori primim critici – faceți ca Belgia să iasă prost -, dar noi credem că dimpotrivă”, spune Van Gucht, care consideră că dacă cineva vrea să facă o comparație corectă cu alte țări, atunci ar trebui să taie jumătate din numerele țării sale.

Cum raportează alte țări

Nu toate țările raportează asemenea Belgiei și nu toate la fel, ceea ce sugerează că numărul de decese la nivel european și global este mult mai mare decât cel oficial.

Spania, spre exemplu, și-a ajustat datele luna trecută, după ce Catalonia a început să includă oamenii care au avut simptome, dar nu au fost confirmați oficial pozitiv.

Un post de radio spaniol, scrie Bloomberg, a anunțat că aproximativ 6.800 de oameni au murit în căminele de bătrâni din țară, fără să fie înregistrați în datele oficiale.

Și Germania raportează doar decesele oamenilor care au fost confirmați în mod oficial cu coronavirusul.

Marea Britanie a anunțat abia miercuri că va include decesele produse în afara spitalelor. Rezultat: cifrele au crescut de la 21.678 la 26.097. Acum au ajuns la 27.500.

Iar o analiză a registrului deceselor făcută în Italia de doi economiști pe datele furnizate de șapte regiuni sugerează că mortalitatea cauzată de COVID-19 ar fi fost, de fapt, cel puțin în luna martie, de două ori mai mare decât cea comunicată oficial.

China are o rată a mortalității extrem de mică, dar aici există suspiciuni și mai mari privind raportarea reală, mai ales că oficialii chinezi au ajustat de curând numărul deceselor.

Iar dacă în celelalte țări democratice, îndoielile țin de metoda de raportare, în cazul unor țări precum China sau Iran, suspiciunile au legătură mai mare cu sistemul autoritar care controlează informația și care vrea să se protejeze, oferind o imagine cât mai bună.

Alte criterii

Comparațiile dintre țări pot fi irelevante și din alte motive, cele demografice, spre exemplu.

Belgia este una dintre țările cu cea mai mare densitate a populației, astfel că virusul se poate răspândi mai repede.

De altfel, Liechtenstein și Andorra au o rată mai mare de mortalitate decât a Belgiei, dar o comparație a acestor principate cu o țară mai mare chiar nu își are rostul.

Și tot în cazul Belgiei, mai există un aspect important: numărul de bătrâni internați în cămine tinde să fie relativ mai mare, raportat la populație, comparativ cu alte țări.

Concret, numărul de persoane de peste 65 de ani internate în cămine, raportat la 1.000 de persoane, este de 71 în Belgia și doar 51 în Franța sau 44 în Marea Britanie.

Doar Luxemburg și Olanda depășesc Belgia la acest capitol.

