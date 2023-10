Reuniunea, care a avut loc în cartierul general militar din Tel Aviv, a început cu un moment de reculegere ţinut de miniştri în memoria celor 1.300 de israelieni ucişi în atacul şocant al Hamas din 7 octombrie, conform unei înregistrări video publicate de biroul lui Netanyahu.

At the start of the Cabinet meeting today, Prime Minister Benjamin Netanyahu asked the ministers to rise for a moment of silence in memory of our brothers and sisters who were murdered in cold blood and for our heroic soldiers who fell in battle. pic.twitter.com/D7tHcoAgpC