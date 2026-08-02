În felul acesta, cea mai ieftină benzină standard costă 9,41 lei/l, iar cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 10,57 lei/l, dar ajunge până la 10,83 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, duminică, 2 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este astăzi de 9,41 lei/l în creștere față de ieri când era 9,36 lei/l (o majorare de 0,05 lei), și se găsește la stațiile Petrom.

O nouă scumpire la benzină și motorină, duminică, 2 august 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, benzina standard se vinde tot cu 9,41 lei/l, comparativ cu 9,36 lei/l, cost menținut de joi (o creștere de 0,05 lei).

Lukoil menține costul carburantului de ieri și îl comercializează azi tot cu 9,44 lei/l.

În schimb, Rompetrol majorează prețul, iar benzina ajunge duminică, 2 august 2026, la 9,47 lei/l, de la cu 9,42 lei/l, cât era încă de vineri (mărire de 0,05 lei).

Și stațiile OMV se alătură trendului și cresc costul carburantului tot la 9,47 lei/l, de la 9,42 lei/l, prețul de vineri (o majorare de 0,05 lei).

De asemenea, lanțul de benzinării Mol afișează astăzi un cost de 9,47 lei/l, față de 9,42 lei/l cât era de vineri (o mărire de 0,05 lei).

În principalele orașe din România, cel mai mic preț al benzinei standard este de 9,38 lei/l, la Timișoara, unde ieri costa 9,33 lei/l (o majorare de 0,05 lei). La București, Iași și Constanța, carburantul se comercializează cu 9,41 lei/l, față de 9,36 lei/l, preț constant de vineri (creștere de 0,05 lei/l/). În Cluj-Napoca, benzina se menține la 9,41 lei/l, atât cât era și în ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, duminică, 2 august 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din București este astăzi 10,57 lei/l, față de 10,42 lei/l cât era de vineri (o majorare de 0,15 lei), și se găsește la Petrom.

Și Socar a adus costul carburantului la 10,57 lei/l, de la 10,42 lei/l, prețul menținut de vineri (o creștere de 0,15 lei).

Stațiile Mol comercializează astăzi motorina cu 10,62 lei/l, în comparație cu 10,47 lei/l, atât cât era de vineri (o mărire de 0,15 lei).

Rompetrol afișează pentru carburant, duminică, 2 august 2026, un cost de 10,63 lei/l, de la 10,48 lei/l, preț constant de vineri (o majorare de 0,15 lei).

De asemenea, OMV vinde motorina azi cu 10,63 lei/l, comparativ cu 10,48 lei/l, prețul menținut de vineri (o creștere de 0,15 lei).

Și stațiile Lukoil mențin trendul și vând motorina cu 10,83 lei/l, de la 10,68 lei/l cât costa ieri (o creștere de 0,15 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în Cluj-Napoca și costă 10,49 lei/l, față de 10,47 lei/l cât era ieri (o mărire de 0,02 lei). În Timișoara, carburantul se vinde cu 10,53 lei/l, deși sâmbătă costa 10,38 lei/l (o creștere de 0,17 lei). La București, Iași și Constanța, motorina este 10,57 lei/l, spre deosebire de 10,42 lei/l, preț constant de vineri (o majotare de 0,15 lei).

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 2 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,74 lei/l, la fel ca ieri, și este disponibilă la o stație Petrolium din Iernut, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară rămâne de 9,14 lei/litru, constant din 11 iulie, fiind afișat de o stație Gazprom, potrivit Peco Online.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Unica.ro
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
GSP.RO
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
Imaginile cu noua Dacia au fost dezvăluite mai repede » Așa arată mașina care poate fi condusă de la 16 ani
GSP.RO
Imaginile cu noua Dacia au fost dezvăluite mai repede » Așa arată mașina care poate fi condusă de la 16 ani
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers prea departe”
Adevarul.ro
Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers prea departe”
„Craiova, călătorie la capătul nopții”. Marius Mitran, editorial spumos după victoria cu Petrolul și înaintea nopților alb-albastre din Finlanda
Fanatik.ro
„Craiova, călătorie la capătul nopții”. Marius Mitran, editorial spumos după victoria cu Petrolul și înaintea nopților alb-albastre din Finlanda
Motorina standard a urcat la 10,57 lei în București
Financiarul.ro
Motorina standard a urcat la 10,57 lei în București
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
UE, reguli noi pentru electrocasnice. Ce se schimbă pentru românii cărora li se strică frigiderul sau cuptorul
ObservatorNews.ro
UE, reguli noi pentru electrocasnice. Ce se schimbă pentru românii cărora li se strică frigiderul sau cuptorul
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
GSP.ro
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
Llorente reacționează în premieră după comentariile care s-au născut la fotografiile cu Ferran Torres, din Ibiza
GSP.ro
Llorente reacționează în premieră după comentariile care s-au născut la fotografiile cu Ferran Torres, din Ibiza
Parteneri
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
Mediafax.ro
„Putem merge PE JOS până în România”: Dunărea la minime ISTORICE scoate la iveală epave și amenință producția de energie din regiune
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Wowbiz.ro
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Primul caz de îmbolnăvire cu virusul West Nile confirmat la Iași. Alți doi pacienți sunt suspecți
KanalD.ro
Primul caz de îmbolnăvire cu virusul West Nile confirmat la Iași. Alți doi pacienți sunt suspecți

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
De la Rapid – CFR Cluj, direct în Europa! Ce meci arbitrează „talismanul” giuleștenilor și unde a fost delegat Marian Barbu de UEFA după U Craiova – Petrolul
Fanatik.ro
De la Rapid – CFR Cluj, direct în Europa! Ce meci arbitrează „talismanul” giuleștenilor și unde a fost delegat Marian Barbu de UEFA după U Craiova – Petrolul
Imagini șocante din Grecia: Șoferii continuă să circule pe un pod prăbușit de 3 ani (Video)
Spotmedia.ro
Imagini șocante din Grecia: Șoferii continuă să circule pe un pod prăbușit de 3 ani (Video)