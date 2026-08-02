În felul acesta, cea mai ieftină benzină standard costă 9,41 lei/l, iar cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 10,57 lei/l, dar ajunge până la 10,83 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, duminică, 2 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este astăzi de 9,41 lei/l în creștere față de ieri când era 9,36 lei/l (o majorare de 0,05 lei), și se găsește la stațiile Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, benzina standard se vinde tot cu 9,41 lei/l, comparativ cu 9,36 lei/l, cost menținut de joi (o creștere de 0,05 lei).

Lukoil menține costul carburantului de ieri și îl comercializează azi tot cu 9,44 lei/l.

În schimb, Rompetrol majorează prețul, iar benzina ajunge duminică, 2 august 2026, la 9,47 lei/l, de la cu 9,42 lei/l, cât era încă de vineri (mărire de 0,05 lei).

Și stațiile OMV se alătură trendului și cresc costul carburantului tot la 9,47 lei/l, de la 9,42 lei/l, prețul de vineri (o majorare de 0,05 lei).

De asemenea, lanțul de benzinării Mol afișează astăzi un cost de 9,47 lei/l, față de 9,42 lei/l cât era de vineri (o mărire de 0,05 lei).

În principalele orașe din România, cel mai mic preț al benzinei standard este de 9,38 lei/l, la Timișoara, unde ieri costa 9,33 lei/l (o majorare de 0,05 lei). La București, Iași și Constanța, carburantul se comercializează cu 9,41 lei/l, față de 9,36 lei/l, preț constant de vineri (creștere de 0,05 lei/l/). În Cluj-Napoca, benzina se menține la 9,41 lei/l, atât cât era și în ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, duminică, 2 august 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din București este astăzi 10,57 lei/l, față de 10,42 lei/l cât era de vineri (o majorare de 0,15 lei), și se găsește la Petrom.

Și Socar a adus costul carburantului la 10,57 lei/l, de la 10,42 lei/l, prețul menținut de vineri (o creștere de 0,15 lei).

Stațiile Mol comercializează astăzi motorina cu 10,62 lei/l, în comparație cu 10,47 lei/l, atât cât era de vineri (o mărire de 0,15 lei).

Rompetrol afișează pentru carburant, duminică, 2 august 2026, un cost de 10,63 lei/l, de la 10,48 lei/l, preț constant de vineri (o majorare de 0,15 lei).

De asemenea, OMV vinde motorina azi cu 10,63 lei/l, comparativ cu 10,48 lei/l, prețul menținut de vineri (o creștere de 0,15 lei).

Și stațiile Lukoil mențin trendul și vând motorina cu 10,83 lei/l, de la 10,68 lei/l cât costa ieri (o creștere de 0,15 lei).

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în Cluj-Napoca și costă 10,49 lei/l, față de 10,47 lei/l cât era ieri (o mărire de 0,02 lei). În Timișoara, carburantul se vinde cu 10,53 lei/l, deși sâmbătă costa 10,38 lei/l (o creștere de 0,17 lei). La București, Iași și Constanța, motorina este 10,57 lei/l, spre deosebire de 10,42 lei/l, preț constant de vineri (o majotare de 0,15 lei).

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 2 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,74 lei/l, la fel ca ieri, și este disponibilă la o stație Petrolium din Iernut, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară rămâne de 9,14 lei/litru, constant din 11 iulie, fiind afișat de o stație Gazprom, potrivit Peco Online.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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