Bernadette Chirac, o aristocrată în umbra soțului

Bernadette Chodron de Courcel, născută într-o familie aristocrată, a fost un sprijin de neclintit în cariera politică a soțului său, fostul președinte Jacques Chirac, dar și o personalitate puternică pe cont propriu.

A fost aleasă în Consiliul General din Corrèze și s-a remarcat prin implicarea activă în diferite acțiuni caritabile, potrivit Le Monde.

Cu toate că a preferat să rămână în umbra soțului său, Bernadette Chirac a devenit un simbol al discreției și al eleganței.

Filozoful catolic Jean Guitton o descria drept „ultima regină a Franței”, iar Le Monde subliniază că, prin atitudinea sa impunătoare și hotărâtă, ea întruchipa o anumită imagine a tradiției și demnității franceze.

Jacques Chirac a murit cu aproape 7 ani înaintea ei

În viața sa personală, Bernadette obișnuia să citeze o frază biblică: „Nimeni nu știe nici ziua, nici ceasul”. Această credință profundă nu o împiedica totuși să își exprime dorința de a-și controla propriul destin, spunând uneori că ar dori „să plece prima”.

Totuși, după moartea lui Jacques Chirac, pe 26 septembrie 2019, cu aproape șapte ani înaintea ei, Bernadette a continuat să-și dedice viața contribuțiilor sociale și familiei.

Catherine Deneuve a fost Bernadette în filmul biografic francez

Există și un film despre Bernadette Chirac, se numește „Soția președintelui” (lansat inițial în franceză sub titlul „Bernadette”).

Comedia biografică din 2023 și satira politică marchează debutul regizoral al Léei Domenach și o are în rol principal pe iconica actriță franceză Catherine Deneuve.

Filmul relatează călătoria Bernadettei în momentul în care aceasta intră în Palatul Élysée în 1995, când soțul ei, Jacques Chirac, este ales președinte al Franței.

Marginalizată mult timp și respinsă ca fiind demodată și rece de către public și de consilierii propriului soț, ea decide să preia controlul asupra propriei narațiuni.

Cu ajutorul unui șef de cabinet loial, se transformă într-o figură media importantă și îndrăgită și într-o icoană a modei. Filmul este mai mult un amestec spiritual, vesel și extrem de ficționalizat de film biografic și comedie feministă, mai degrabă decât un documentar istoric strict.

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