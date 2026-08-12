Potrivit The Guardian, Sanders susține că aceste tehnologii au atins un prag critic de risc. Într-o scrisoare adresată directorilor generali Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) și Mark Zuckerberg (Meta), Sanders afirmă: „Domnilor Altman, Amodei și Zuckerberg: În interesul umanității, respectați-vă cuvintele. Opriți dezvoltarea AI. Nu este prea târziu să evităm dezastrul. Opriți construirea de mașini pe care oamenii nu le pot controla”.

Aceste incidente ar trebui să fie un semnal de alarmă.

Senatorul din Vermont a evidențiat rapoartele recente conform cărora AI a fost folosită pentru a dezvolta noi virusuri, avertizând că această tehnologie ar putea, în „mâini greșite”, să ducă la crearea de arme biologice capabile să ucidă milioane de oameni.

Sanders a adăugat că modelele AI ale celor trei companii au fost implicate în incidente de hacking, ceea ce indică pierderea controlului asupra tehnologiilor respective. „Yoshua Bengio, cel mai citat om de știință în viață, a declarat că aceste incidente ar trebui să fie un semnal de alarmă. Sunt de acord”, a scris Sanders în scrisoare.

O tehnologie pe care nimeni nu o poate controla complet

Pe de altă parte, experții avertizează că afirmațiile OpenAI despre presupusa ieșire de sub control a unui model AI ar putea fi exagerate, parte a unei strategii media pentru a sublinia pericolele, și implicit, puterea acestor tehnologii.

Cu toate acestea, Sanders rămâne ferm: „Într-un moment în care pierderea controlului uman și crearea de virusuri periculoase sunt evidente, companiile voastre continuă să investească zeci de miliarde de dolari într-o tehnologie pe care nimeni nu o poate înțelege, prezice sau controla complet”.

Scrisoarea senatorului vine după ce, în aprilie 2026, peste 1.300 de oameni de știință și dezvoltatori din industria tehnologiei au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită încetinirea dezvoltării AI pentru a permite reglementarea adecvată a riscurilor.

Echivalentul armelor nucleare digitale

Potrivit sursei citate, aceștia au cerut guvernului SUA să coordoneze un efort internațional de limitare a dezvoltării modelelor avansate până la stabilirea unor măsuri de siguranță. În trecut, companiile Meta, OpenAI și Anthropic au promis că își vor suspenda activitatea dacă tehnologia lor depășește anumite praguri de risc.

Anthropic, de exemplu, a declarat: „Ne angajăm să suspendăm scalarea și/sau să amânăm lansarea de noi modele ori de câte ori capacitatea noastră de scalare depășește abilitatea noastră de a respecta procedurile de siguranță”.

Cu toate acestea, Sanders consideră că recentele incidente de hacking demonstrează că pragul critic a fost deja depășit. „Acest moment a sosit”, a scris el. „Capabilitățile AI au atins un prag critic. Există un motiv pentru care directorul CIA spune că modelele AI sunt echivalentul armelor nucleare digitale și că funcționează aproape ca un dispozitiv apocaliptic”.

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