Evenimentul aviatic a început la ora 10:00 și este programat să se încheie după ora 20:00, potrivit organizatorilor. În cele zece ore de show aerian, spectatorii au putut urmări acrobații, demonstrații, exerciţii specifice de poliţie aeriană şi de sprijin pentru desant aerian la care au participat 100 de aeronave civile şi militare și peste 150 de piloţi şi paraşutişti.

Pe cerul Bucureștiului, acoperit de nori în această duminică, au zburat aeronave F-16 Fighting Falcon, IAR 99 Șoim, IAR 316 Alouette, IAK 52, IAR 330 PUMA, C 130 Hercules, AN 26 și C 27J Spartan.

Printre cei care au făcut spectacol în fața publicului de la BIAS 2022 se numără așii Aeroclubului României – Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei Blue Wings, dar și de Iacări Acrobați.

La show-ul aviatic au participat atât reprezentanți ai Forțelor Aeriene Române, cât și din Forțele Aeriene ale Italiei și din Forțele Armate Slovene.

Unul dintre cele mai așteptate momente, este cel al celebrului pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobaţie aeriană. Evoluția sa, la bordul unui avion Suhoi Su-31, este programată după ora 20:00, potrivit programului anunțat de organizatori.

Recomandări Povestea acordeonistului Ionică Minune, care le-a cântat președinților Franței și SUA. „Mie-mi plac Bach, Beethoven. Nu-mi face plăcere să ascult manele”

Pe lângă acrobațiile în aer, spectatorii au putut vizita la BIAS 2022 și o expoziție de aeronave.

Evenimentul din acest an a fost dedicat Smarandei Brăescu, prima femeie aviator care traversat Marea Mediterană fără escală, precum și împlinirii a 110 ani de la înființarea Aeroportului Băneasa.

Fotografie principală: captură Facebook

