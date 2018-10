Cum i-a venit ideea? „Când mergeam cu Botezul, tot vedeam teancuri de cărți depozitate pe casa scărilor de la blocuri. Am strâns, în timp, 500 de volume. O vreme, le-am depozitat în biserică, însă m-am gândit că nu e bine ca aceste cărți să nu ajungă la oameni„, explică preotul buzoian.

Spune că în acest demers a fost inspirat și de către fiica sa de 7 ani, care adoră cărțile.

Părintele Ene spune că și-ar dori să-i atragă pe tineri spre lectură. „În ultimii ani, la nivel național s-au închis câteva sute de biblioteci. În Buzău, am observat că sunt din ce în ce mai puține librării, iar spațiul alocat acestora este din ce în ce mai restrâns”, spune cu mâhnire parohul Bisericii Sfântul Dumitru, situată pe strada Parâng.

Raftul pe care sunt așezate câte 30-40 de cărți a fost montat pe gardul bisericii, așa că oamenii care vin să se roage sau care au drum prin zonă le pot lua, citi, apoi înapoia. Ca orice bibliotecă, și cea de la biserică are un regulament-îndemn: „Împrumutați o carte, mergeți într-un loc liniștit, citiți, povestiți-le prietenilor ce ați citit, aduceți cartea înapoi pe raft și repetați procedura săptămânal”.

Nu lipsesc nici îndemnurile amuzante: „Hoții nu citesc, cititorii nu fură”, „Cititul nu îngrașă”.

„Diavolul de duminică”, printre cărțile de pe raft

Printre volumele care-și așteaptă cititorii se numără și „Diavolul de duminică”, semn că, deși este reprezentant al bisericii, Romeo Ene nu a dat deoparte cartea, care în mod cert are învățămintele ei. „Cărțile trebuie să circule. Nu le-am selectat, le-am luat la nimereală. Săptămânal, vor fi schimbate”, spune parohul.

S-a bucurat când a văzut că oamenii au adus, la rîndul lor, cărți și le-au pus în minibibliotecă. Ba mai mult, unii au adus pe raft chiar și mere, gutui și biscuiți.

„Oamenii se opresc, se uită, nu știu câți, ce cărți iau, că nu stăm să-i urmărim. În zonă sunt trei licee și asta urmărim, ca tinerii să citească, să se aplece spre carte”, spune Romeo Ene.

Ideea preotului a avut impact imediat. „E o idee foarte bună, chiar eu am luat o carte. Am o bibliotecă întreagă acasă, dar am găsit aici un titlu pe care nu-l am”, ne-a spus Constantin Grigore, un buzoian de vârsta a treia.

Preotul Romeo mai are în proiect organizarea unui cenaclu literar.