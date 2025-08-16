Biblioteca Metropolitană București

Principalele opțiuni pentru cei care caută biblioteci cu acces gratuit în București sunt Biblioteca Metropolitană București (BMB) și Biblioteca Națională a României. Aceste instituții oferă colecții vaste și servicii diverse, după cum relatează sursa citată.

BMB este cea mai importantă rețea publică de biblioteci din capitală, aflată în subordinea Primăriei Municipiului București. Oricine poate obține gratuit un permis de bibliotecă, prezentând doar un act de identitate valabil la una din cele peste 30 de filiale din toate sectoarele orașului.

Serviciile oferite de BMB includ:

Împrumut de cărți, filme, muzică și jocuri

Săli de lectură

Acces la internet și Wi-Fi

Programe culturale

Rezervări online prin catalogul electronic

Nu există taxă anuală sau limită de vârstă pentru obținerea permisului. Detalii complete despre filiale și program sunt disponibile pe site-ul bibmet.ro.

Biblioteca Națională a României

Aceasta este instituția care păstrează patrimoniul documentar național. Orice persoană poate obține gratuit un card de acces, prezentând un act de identitate valabil. Cardul permite consultarea documentelor în sălile de lectură, conform regulamentului.

Serviciile Bibliotecii Naționale includ:

Consultare documente în sălile de lectură

Acces la cataloage online

Colecții digitale

Împrumut limitat pentru colecția American Corner

Accesul este permis atât cetățenilor români, cât și străinilor, fără taxă de înscriere. Programul și regulile de utilizare sunt publicate pe site-ul oficial.

Biblioteci cu acces condiționat

Există și biblioteci care oferă acces gratuit doar anumitor categorii de utilizatori, în special studenților și cadrelor didactice. Pentru publicul larg, acestea percep de obicei o taxă de înscriere.

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (BCU)

BCU este una dintre cele mai mari biblioteci universitare din România. Accesul gratuit este limitat la:

Studenți, masteranzi și doctoranzi ai instituțiilor de învățământ superior acreditate

Cadre didactice universitare

Pentru publicul larg, accesul se face contra cost, în funcție de tipul de abonament ales. BCU oferă atât împrumut la domiciliu (pentru categoriile eligibile), cât și consultare în sălile de lectură. Informații despre tarife și condiții sunt disponibile pe bcub.ro.

Biblioteca ASE

Biblioteca Academiei de Studii Economice din București oferă acces gratuit pentru:

Studenți, masteranzi și doctoranzi ASE

Angajați ASE

Persoanele din afara instituției pot accesa serviciile bibliotecii plătind o taxă anuală. Biblioteca dispune de săli de lectură, sală multimedia și acces la resurse electronice academice. Împrumutul la domiciliu este permis doar utilizatorilor interni. Detalii despre înscriere și program sunt disponibile pe biblioteca.ase.ro.

Biblioteca UMF „Carol Davila”

Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” oferă acces gratuit pentru:

Studenți, masteranzi și doctoranzi UMF

Cadre didactice UMF

Persoanele din afara universității pot obține permis de acces plătind o taxă: 50 lei pentru o lună sau 200 lei pentru un an. Biblioteca oferă consultare în sălile de lectură și acces la resurse electronice medicale specializate. Împrumutul la domiciliu este limitat la membrii comunității universitare.

