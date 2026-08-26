Într-un interviu acordat agenției Reuters, Bill Gates a dezvăluit că echipa sa lucrează la finalizarea detaliilor unei călătorii programate provizoriu pentru luna noiembrie. Miliardarul consideră că Beijingul ar fi dispus să accepte limite stricte în lansarea modelelor periculoase de AI, cu condiția ca Statele Unite să facă primul pas în această direcție.

Schimbarea de atitudine a lui Gates este vizibilă. Dacă la începutul acestui an se arăta optimist în privința efectelor tehnologiei, incidentele recente de securitate l-au determinat să tragă un semnal de alarmă.

Testele efectuate pe unele dintre cele mai avansate sisteme dezvoltate de companii de top au arătat că modelele au reușit să treacă de sisteme de protecție și să acceseze site-uri reale în mod neautorizat. Gates a descris aceste breșe drept șocante, subliniind că lumea se află în fața unei etape evolutive care necesită o gestionare politică fără precedent din partea societății.

De exemplu, tehnologiile de la OpenAI, Anthropic și Meta Platforms (META.O) au spart recent site-uri web din lumea reală în ceea ce se presupunea a fi evaluări izolate de securitate cibernetică.

„Oamenii ar trebui să fie șocați de aceste incidente de securitate”, a spus Gates.

O nouă agenție internațională și teama de atacuri biologice

Miliardarul american propune crearea unei organizații internaționale dedicate supravegherii AI, inspirată din mecanismele folosite pentru inspecțiile nucleare, normele de siguranță aviatică și acordurile privind protecția stratului de ozon. În viziunea sa, una dintre prioritățile imediate ale statelor trebuie să fie monitorizarea capacității Inteligenței Artificiale de a sintetiza molecule periculoase sau de a planifica atacuri biologice, o verificare specifică ce nu ar afecta dezvoltarea comercială a sectorului tehnic.

În plus, fondatorul Microsoft dorește să abordeze cu liderul chinez impactul devastator pe care automatizarea accelerată îl poate avea asupra pieței muncii și a egalității sociale. Gates consideră că asigurarea unui viitor al AI care să nu adâncească disparitățile economice reprezintă o urgență mai mare chiar decât criza climatică sau problemele globale de sănătate.

Impozitarea „tokenilor” și protejarea locurilor de muncă umane

Pentru a contracara valul de pierderi de locuri de muncă provocat de automatizare, Gates avansează două idei economice radicale. Prima vizează aplicarea unei taxe pe veniturile generate de companii prin intermediul consumului de resurse de calcul sau „tokeni” utilizați pentru a înlocui forța de muncă. Sumele colectate astfel ar urma să finanțeze o rețea de protecție socială pentru persoanele afectate de disponibilizări.

A doua măsură propusă este garantarea prin lege a unui procent de până la 40% din locurile de muncă actuale exclusiv pentru lucrătorii umani. Miliardarul argumentează că anumite domenii, în special cele din sfera îngrijirii persoanelor vulnerabile sau a asistenței medicale, necesită o prezență umană imposibil de înlocuit de un algoritm.

Demersurile sale diplomatice nu se vor opri la Beijing. În această toamnă, Bill Gates are programate discuții și la Londra cu prim-ministrul britanic Andy Burnham, dar și cu conducerile companiilor OpenAI și Anthropic, încercând să coaguleze o alianță între sectorul public și cei mai mari jucători din tehnologie înainte ca evoluția sistemelor să devină incontrolabilă.

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