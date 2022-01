Previziunile miliardarului au fost făcute marți pe Twitter, în timpul unei sesiuni de „întrebări și răspunsuri” cu Devi Sridhar, președintele departamentului de sănătate globală din cadrul Universității Edinburgh.

Bill Gates afirmă că, odată ce actualul val alimentat de varianta Omicron va trece, țările se pot aștepta să înregistreze „mult mai puține cazuri” în restul anului 2022, iar odată ce se întâmplă asta, cel mai probabil, COVID va putea fi tratat ca gripa sezonieră.

Susținător vocal al măsurilor de îmbunătățire a sănătății publice la nivel global, Bill Gates nu este primul care face prognoze asemănătoare.

Unii experți spun că răspândirea rapidă a variantei Omicron, deși cu siguranță periculoasă, ar putea face ca suficiente persoane să aibă imunitate naturală care va transforma pandemia într-o mult mai puțin severă boală „endemică”.

Odată ajunși în faza endemică, Gates a mai spus că „va trebui probabil să facem vaccinuri anuale împotriva COVID pentru o vreme”, la fel ca vaccinurile anuale împotriva gripei.

Bill Gates a atras însă atenția că până când Omicron se va retrage, persoanele nevaccinate vor continua să se confrunte cu „cele mai grave cazuri” de COVID.

Perspectiva optimistă a lui Gates s-ar putea însă nărui dacă va apărea o nouă variantă în locul Omicron, în special dacă noua tulpină va fi încă și mai severă sau transmisibilă decât celelalte de până acum. Miliardarul a spus că un astfel de scenariu este improbabil, dar nu imposibil.

Final question- what everyone wants to know -> how and when will the pandemic be over? Does omicron show that we can ‘live with COVID? Or are other dangerous variants around the corner in 2022?