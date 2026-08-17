Aceste informații au fost utilizate pentru a formula acuzații de finanțare a terorismului împotriva specialistului IT rus, Yuri Belenkiy.

În octombrie 2025, Comitetul de Investigații al Rusiei, responsabil cu cazurile penale grave, l-a acuzat pe Belenkiy, un cetățean rus cu permis de ședere în Bulgaria, că ar fi trimis peste 700 de dolari către armata ucraineană și unui grup asociat acesteia, cunoscut sub numele de Brigada Azov sau Regimentul Azov, desemnat de Moscova drept organizație teroristă. Belenkiy, în vârstă de 49 de ani, se află în prezent într-o închisoare rusească, așteptând procesul.

Binance a pus la dispoziție Rusiei toate tranzacțiile lui Belenkiy

Deși Binance a anunțat în 2023 că a părăsit complet piața din Rusia, documentele arată că platforma a răspuns solicitărilor autorităților ruse de a preda istoricul tranzacțiilor lui Belenkiy. Un e-mail trimis de Binance către anchetatori conținea informații precum data nașterii lui Belenkiy, adresa, numărul de telefon, o copie a pașaportului rusesc și a permisului său de ședere în Bulgaria.

Potrivit documentului citat, aceste date au fost folosite ca dovezi în cazul care îl acuză pe Belenkiy de finanțarea terorismului. Reprezentanții companiei au declarat pentru sursa citată că „Binance nu face legi sau le pune în aplicare în nicio jurisdicție, nu determină acuzații și nu decide cum utilizează guvernele informațiile în cadrul procedurilor legale. Ca alte instituții financiare globale, cooperăm cu solicitările legale de informații din partea autorităților de aplicare a legii la nivel global, în conformitate cu cerințele legale, de confidențialitate și de reglementare aplicabile. Deciziile respective aparțin exclusiv autorităților relevante”.

Cu toate acestea, Mike Bystrov, fondatorul firmei de avocatură Stellar Consulting, specializată în reglementările privind criptomonedele, a declarat pentru Reuters că Binance nu era obligată să furnizeze aceste date, având în vedere că părăsise Rusia.

Ba mai mult, conform legislației europene privind protecția datelor (GDPR), transferul datelor personale către o țară precum Rusia, despre care nu se consideră că ar oferi un nivel adecvat de protecție a datelor, este o chestiune extrem de sensibilă.

„Acest lucru ar trebui să se facă doar cu un mandat judecătoresc și respectând prevederi foarte stricte”, a subliniat Bystrov. Într-o declarație din septembrie 2023, Binance a anunțat că operarea în Rusia nu mai este compatibilă cu strategia sa de conformitate și că a părăsit complet piața rusă, fără a mai avea venituri sau opțiuni de a redobândi afacerea.

Cu toate acestea, documentele obținute de Reuters indică faptul că Binance a menținut un canal de comunicare cu autoritățile ruse, printr-o adresă de e-mail oficială, utilizată pentru a răspunde cererilor de informații.

Pe de altă parte, grupurile pentru drepturile omului au atras atenția asupra faptului că autoritățile ruse au folosit datele oferite de Binance pentru a urmări și incrimina cetățeni care au făcut donații către organizații desemnate drept „teroriste” de Kremlin.

„Cu greu și-ar putea imagina un rezident UE că un gigant crypto care a anunțat că părăsește Rusia păstrează un canal de comunicare cu autoritățile acestui stat”

Dmitry Zair-Bek, liderul ONG-ului Primul Departament, care oferă asistență pentru persoanele urmărite penal din motive politice în Rusia, a declarat: „Cu greu și-ar putea imagina un rezident UE că un gigant crypto care a anunțat că părăsește Rusia păstrează un canal de comunicare cu autoritățile acestui stat. În cele mai negre coșmaruri, acest rezident nu ar putea crede că același gigant crypto îi va preda datele de îndată ce li se cere, unor anchetatori care se ocupă cu represiunea politică”.

Într-o declarație datată 13 octombrie 2025, Comitetul de Investigații al Rusiei a susținut că Belenkiy a realizat plățile în criptomonede între ianuarie 2023 și martie 2024, răspunzând unui apel online lansat de Arkady Babchenko, un critic exilat al Kremlinului, care sprijină Ucraina.

Babchenko a confirmat că a publicat adrese de portofele crypto pe rețeaua socială Telegram, solicitând donații pentru achiziționarea de echipamente medicale destinate soldaților ucraineni. Totuși, acesta a adăugat că i-a avertizat pe locuitorii din Rusia să nu facă donații, din cauza riscurilor de arestare.

„Nu sunt responsabil pentru acțiunile platformelor de schimb crypto, dar este inadecvat ca acestea să împărtășească detaliile donatorilor ruși cu autoritățile ruse”, a spus Babchenko. În contextul acestor evenimente, nici Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Bulgaria, unde Belenkiy deține permis de ședere, nici Consiliul European pentru Protecția Datelor nu au dorit să comenteze cu privire la posibilele încălcări ale GDPR.

Binance, de asemenea, nu a răspuns întrebărilor Reuters legate de acest subiect. Acest caz ridică întrebări importante despre conformitatea platformelor internaționale cu reglementările legale și despre rolul lor în investigațiile statelor care practică represiuni politice. Sursa mai subliniază că nu a putut determina dacă și alți utilizatori ai Binance au fost implicați în investigațiile ruse sau dacă informații similare au fost partajate în alte cazuri.

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