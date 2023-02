4162 / GROSSBRITANNIEN, ENGLAND, LONDON, (GREAT BRITAIN, ENGLAND, LONDON), 04.04.2003: Westminster Abbey - C. Laurent / ASK / VISUM - Stichworte: Grossbritannien, Great Britain, United Kingdom, UK, England, London, Westminster Abbey, Reise, Staedtereise, Sehenswuerdigkeit, Kirche, Kathedrale, Abtei, Religion, Glaube, Glauben, Gebaeude, Architektur, Ansicht, Uebersicht - # abbey, architecture, belief, building, buildings, cathedral, church, city-travel, credence, digest, edifice, elevation, england, estimation, faith, great britain, journey, london, oversight, religion, sight, synopsis, to believe, to estimate, to trust, travel, trek, trip, voyage # [Jede Nutzung des Fotos ist honorarpflichtig gemaess derzeit gueltiger MFM Liste ­ Kontakt: Fotoagentur VISUM, Hamburg, T. (+49)40.28 40 82-0, [email protected] , www.visum-images.com]