Incendiul s-a extins pe aproximativ 200 de metri pătrați

La sosirea pompierilor, focul ardea violent pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Flăcările au cuprins întreaga biserică, inclusiv turla, care are aproximativ 25 de metri înălțime. Din cauza structurii afectate de foc, pompierii s-au confruntat cu riscul ca turla să se prăbușească.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje de prim ajutor SMURD, o cisternă pentru alimentarea cu apă și autospeciale de primă intervenție și comandă. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au continuat intervenția pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor produse de foc.

Biserică de lemn din 1675, mistuită de flăcări în Maramureș. Turla de 25 de metri riscă să se prăbușească. Foto: ISU Maramureș

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cauza probabilă a incendiului și nici valoarea pagubelor și nici nu au fost comunicate informații despre eventuale persoane rănite. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de faptul întreaga construcție era din lemn, iar turla înaltă a rămas instabilă după ce a fost afectată de flăcări.

Biserica este monument istoric

Biserica de lemn din Posta este unul dintre monumentele istorice ale comunei Remetea Chioarului. Lăcașul are hramul „Sfântul Ilie” și figurează pe lista monumentelor istorice cu codul LMI MM-II-m-A-04606. Construcția respectă stilul tradițional maramureșean, cu proporții echilibrate și elemente specifice bisericilor vechi din lemn. Pridvorul este susținut de patru stâlpi masivi din stejar, uniți prin arcade largi. Biserica era considerată un exemplu valoros al arhitecturii tradiționale din Țara Chioarului și făcea parte din patrimoniul istoric local.

Incendiul de la Posta este o nouă pierdere grea pentru patrimoniul construit din lemn, într-o zonă în care bisericile vechi sunt printre cele mai importante repere culturale și religioase. Aceste lăcașuri sunt vulnerabile în fața focului, mai ales din cauza vechimii, a materialului de construcție și a dificultății intervențiilor atunci când flăcările se extind rapid la acoperiș sau la turlă.

Ancheta urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul și cât de mari sunt pagubele produse.

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