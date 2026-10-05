Turnul de 20 de metri proiectat de Blue Origin pentru Lună: cum va alimenta cu energie viitoarea bază lunară NASA

Blue Origin, compania spațială fondată de miliardarul Jeff Bezos, a dezvăluit pe 25 septembrie că lucrează la un nou sistem de generare a energiei solare pentru viitoarea bază lunară a NASA. Dispozitivul, numit „Power Tower”, a fost prezentat printr-o animație într-o postare pe platforma X, scriu cei de la Space.com.

Potrivit companiei, „Power Tower” este un sistem solar vertical, înalt de 20 de metri, capabil să livreze peste 10 kilowați de energie pentru operațiunile desfășurate la polul sud al Lunii.

„Arhitectura sa modulară va susține viitoarele rețele de suprafață, extinzând alimentarea cu energie dincolo de lander, către echipamentele care au cea mai mare nevoie”, a explicat compania Blue Origin în postarea sa.

Testare reușită pe Pământ

Pe lângă animația postată pe X, Blue Origin a inclus și un link către un clip pe YouTube, care prezintă un test real de desfășurare al sistemului care a avut loc pe 22 iulie 2026.

În imagini, se poate observa cum un stâlp metalic se extinde din bază, iar brațele acestuia se deschid pentru a elibera panourile solare.

Inspirat de tehnologia LAMPS, Power Tower reprezintă o evoluție a tehnologiei anterioare, cu a sa denumire completă „Lunar Array Mast and Power System” (LAMPS).

Acest sistem a fost dezvoltat de Honeybee Robotics, o subsidiară a Blue Origin, și testat la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston, în 2024.

Honeybee Robotics face parte din proiectul NASA Vertical Solar Array Technology (VSAT), care dezvoltă soluții solare pentru a sprijini o prezență umană sustenabilă pe Lună în viitor.

Un rol esențial în programul Artemis

Conform Blue Origin, Power Tower va avea un rol crucial în funcționarea bazei lunare planificate de NASA, care va fi amplasată la polul sud al Lunii. Acest proiect face parte din programul Artemis, al cărui obiectiv este crearea unei prezențe umane pe termen lung pe Lună.