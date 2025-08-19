Critica adusă AUR de liderul PSD Iași

„România are nevoie de patriotism responsabil, nu de discursuri goale. AUR speculează emoţiile oamenilor cu lozinci naţionaliste, dar nu vine niciodată cu soluţii pentru problemele reale ale cetăţenilor”, a declarat Cojocaru.

Liderul PSD Iași a acuzat AUR că se concentrează pe crearea de „zgomot” și „dezbinare” atât în România, cât și la Bruxelles. El a remarcat lipsa de implicare a AUR în proiectele de investiții locale, subliniind că patriotismul adevărat se manifestă prin acțiuni concrete, nu prin retorică.

„Patriotismul se vede în fiecare şantier de drum, în fiecare spital modernizat, în fiecare clasă dotată pentru copiii noştri. Asta înseamnă să îţi pese de ţara ta: să o faci mai puternică, mai sigură, mai respectată”, a declarat Cojocaru.

Pozițiia PSD față de o posibilă colaborare cu AUR

Cojocaru a fost categoric în respingerea oricărei colaborări politice cu AUR. „PSD nu poate intra la guvernare alături de un partid pro-rus şi nepăsător faţă de oameni. România are nevoie de stabilitate, de dezvoltare şi de soluţii concrete, nu de aventuri politice periculoase”, a declarat el.

Deputatul a subliniat importanța menținerii României în cadrul Uniunii Europene și NATO. El a avertizat că izolarea promovată de AUR ar putea duce la pierderea sprijinului european, a investițiilor și a securității oferite de parteneriatele internaționale.

„Noi, în PSD, credem într-o Românie respectată în Europa, nu marginalizată la periferie”, a concluzionat Cojocaru, reafirmând angajamentul PSD față de o Românie puternică și respectată în context european.

