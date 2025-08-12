În plin scandal privind companiile de stat, ministrul Energiei a vrut să își pună finul în conducerea Hidroelectrica

Cine este Ioan Alin Demian?

Ioan Alin Demian are o carieră în administrația publică locală și centrală. El a ocupat funcția de administrator public al comunei Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud, și a fost viceprimar al aceleiași comune între 2016 și 2020.

În 2020, Demian a fost ales consilier județean în Bistrița-Năsăud. Anterior, a lucrat ca și consilier al europarlamentarului Victor Negrescu.

Demian are studii economice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și un master în Management Financiar la Universitatea Ecologică din București.

Numirea finului la conducerea Hidroelectrica

Numirea lui Demian a stârnit controverse în spațiul public. Ziarul Bistrițeanul a fost prima publicație care a scris că Ioan Alin Demian ar fi finul ministrului Energiei, Bogdan Gruia Ivan.

Ministerul Energiei a justificat nominalizarea lui Demian, declarând pentru HotNews că acesta „are o carieră solidă în administrație, care îi atestă competențele necesare pentru a ocupa funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica”.

Hidroelectrica trebuie să treacă printr-un proces transparent de selecție a noilor membri în Consiliul de Supraveghere până în noiembrie 2025. Acest lucru este crucial pentru ca România să poată accesa peste 240 milioane de euro din PNRR.

Procesul de selecție pentru noua conducere Hidroelectrica

Conform informațiilor furnizate de Ministerul Energiei, Hidroelectrica a început procedura de ocupare a 3 posturi de membru în Consiliul de Supraveghere în iulie. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 1 septembrie 2025, ora 16.00.

După această dată vor urma etapele de analiză a dosarelor și evaluare a candidaților, incluzând criterii de selecție și interviuri.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Hidroelectrica, indemnizația lunară a unui membru în Consiliul de Supraveghere variază între 11.642 și 13.350 de lei.

Decizia ministrului Bogdan Ivan în privința lui Demian

În urma reacțiilor publice, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a decis să revoce nominalizarea lui Alin Ioan Demian.

„Ca urmare a reacțiilor apărute în spațiul public în legătură cu nominalizarea domnului Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, am decis revocarea acestei nominalizări”, a transmis ministrul într-o declarație publică.

„Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricăror altor considerente”, a mai transmis Ivan.

Ministrul a clarificat că decizia nu pune sub semnul întrebării competența profesională a lui Demian, ci reprezintă „un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional”.

