Aproape jumătate din rezerva strategică de combustibil a României se află în afara țării

Stocurile pentru situaţii de criză sunt asigurate de companiile de profil, conform legii, care trebuie să asigure cantitățile necesare pentru 90 de zile. Tot ele trebuie să asigure transportul în ţară. 

„Datele arată că există și disponibilități și există aceste stocuri de peste două milioane de tone de combustibili. Sunt 56% pe teritoriul României, iar diferența în afara țării, în alte depozite care pot să fie disponibilizate imediat și transportate în România”, a precizat ministrul Bogdan Ivan la Antena 3.

Locațiile exacte sunt clasificate din motive de securitate.

Verificarea stocurilor din afara țării

Ministrul Energiei spune că operatorii sunt obligați legal să constituie și să păstreze aceste rezerve, iar nerespectarea regulilor atrage sancțiuni penale. El a mai spus că stocurile sunt verificate de către Administrația Natională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS).

„Sunt persoane responsabile. Sunt hârtii care reprezintă documente opozabile în instanță și în fața organelor de control. În situația nerespectării prevederilor legale, precum și a transmiterii de informații false către autoritatea publică din România, orice companie răspunde în fața legii”, a mai precizat ministrul Energiei. 

El a anunţat că sâmbătă, 14 martie, „la prima oră” va dispune verificarea stocurilor pe care România le are pentru a vedea dacă cele din documente coincid cu cele din depozite.

„O să dispun o verificare foarte clară a acestor stocuri de îndată, dimineață (sâmbătă – n.r.) la prima oră, pentru a mă asigura că tot ce am transmis oficial din partea Ministerului Energiei ca răspuns la solicitare reprezintă 100% realitatea”, a adăugat Bogdan Ivan.

În cazul unei crize majore, în care prețul combustibilului ar exploda, companiile care dețin stocuri strategice sunt obligate, prin decizia Guvernului, să pună la dispoziția pieței interne cantitățile necesare.

Bogdan Ivan îi cere lui Ilie Bolojan să plafoneze prețurile benzinei și motorinei

De asemenea, ministrul Energiei le-a propus premierului Ilie Bolojan și liderilor coaliției măsuri pentru limitarea efectelor conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România, potrivit unui document obținut de Libertatea.

Este vorba de o propunere pentru emiterea unei ordonanțe de urgență. Scopul este declararea unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, precum și stabilirea unui preț maxim pentru motorină și benzină standard.

Bogdan Ivan vrea instituirea unui preţ maximal de vânzare a produselor petroliere, care poate fi actualizat lunar, prin hotărâre de Guvern. Preţul propus este de 8,41 lei/l la benzină standard şi 8,86 lei/l pentru motorină standard.

Prin OUG, acesta propune şi acordarea unei subvenţii în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali – persoane fizice şi juridice, precum şi control al exportului de produse petroliere. Măsurile ar urma să se aplice pe 6 luni şi apoi prelungite cu câte 3 luni, în funcţie de situaţie, dacă măsura ar fi adoptată.

Cât costă benzina și motorina, sâmbătă, 14 martie 2026

Prețul benzinei continuă să crească în benzinăriile din România. Sâmbătă, 14 martie, prețul pentru un litru de benzină standard a urcat cu 9 bani, ajungând la 8,49 lei în stațiile Petrom, liderul pieței. Și ceilalți distribuitori aliniază prețurile la nivelul celor de la Petrom. În schimb, motorina a rămas stabilă la 8,95 lei pe litru. Creșterea de sâmbătă marchează a opta scumpire a benzinei în luna martie.

În total, în doar 14 zile, benzina s-a scumpit cu 44 de bani pe litru, iar motorina, cu 71 de bani.

De la începutul acestei luni, carburanții s-au scumpit în opt rânduri, iar ultimele cinci zile au adus majorări consecutive de prețuri, după cum urmează: pe 14 martie cu 9 bani la benzină, pe 13 martie cu 9 bani la motorină, pe 12 martie cu câte 9 bani la ambele tipuri de combustibil, pe 11 martie cu 1 ban la benzină și 2 bani la motorină, pe 10 martie cu 10 bani la benzină și 15 bani la motorină, pe 6 martie cu 9 bani la motorină, pe 5 martie cu câte 9 bani și pe 4 martie cu câte 15 bani la ambele produse, precedate în februarie de majorări pe 28 februarie cu 3 bani la benzină și 5 bani la motorină, pe 25 februarie cu câte 3 bani, pe 24 februarie cu câte 6 bani, pe 20 februarie cu câte 5 bani, iar pe 18 și 13 februarie cu câte 2 bani pe litru pentru ambele sortimente.

Un șofer de TIR din Turcia a încercat să intre în România cu 106 de pistoale

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Alte știri

Un șofer de TIR din Turcia a încercat să intre în România cu 106 de pistoale
Știri România 12:22
Un șofer de TIR din Turcia a încercat să intre în România cu 106 de pistoale
Guvernul Bolojan alocă 650 de milioane de lei pentru motorina transportatorilor rutieri și împinge transportul feroviar de marfă spre colaps, spun ceferiștii
Știri România 10:55
Guvernul Bolojan alocă 650 de milioane de lei pentru motorina transportatorilor rutieri și împinge transportul feroviar de marfă spre colaps, spun ceferiștii
Parteneri
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Adevarul.ro
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus!? Revine Târnovanu între buturi?! Exclusiv
Fanatik.ro
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus!? Revine Târnovanu între buturi?! Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Survivor România” 14 martie 2026. Cum s-a descurcat Olga Barcari la prima ei intrare pe teren. Startul nu a fost unul prea reușit
Stiri Mondene 12:22
„Survivor România” 14 martie 2026. Cum s-a descurcat Olga Barcari la prima ei intrare pe teren. Startul nu a fost unul prea reușit
Ce a făcut Rareș Cojoc cu doar câteva ore înainte ca Andreea Popescu să anunțe divorțul. Clipul care i-a emoționat pe fani
Stiri Mondene 11:31
Ce a făcut Rareș Cojoc cu doar câteva ore înainte ca Andreea Popescu să anunțe divorțul. Clipul care i-a emoționat pe fani
Parteneri
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
A lucrat în Spania, iar acum a dat lovitura în ţară. Afacerea cu care Iulian atrage clienți pe bandă rulantă
ObservatorNews.ro
A lucrat în Spania, iar acum a dat lovitura în ţară. Afacerea cu care Iulian atrage clienți pe bandă rulantă
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Parteneri
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
GSP.ro
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
Parteneri
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Mediafax.ro
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Primarul din Galați explodează la adresa lui Ilie Bolojan: „Vedea-v-aș primar!”. Orașul riscă să piardă 20 de milioane de lei
Politică 10:06
Primarul din Galați explodează la adresa lui Ilie Bolojan: „Vedea-v-aș primar!”. Orașul riscă să piardă 20 de milioane de lei
Scandal pe banii din impozite. Guvernul taie din fondurile primăriilor, dar ministrul Nazare încearcă să îi calmeze pe edilii revoltați: „Tot primesc 7 miliarde în plus”
Politică 09:57
Scandal pe banii din impozite. Guvernul taie din fondurile primăriilor, dar ministrul Nazare încearcă să îi calmeze pe edilii revoltați: „Tot primesc 7 miliarde în plus”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Florin Tănase, discuţie decisivă cu Gigi Becali! Cu cine semnează decarul de la FCSB. Exclusiv
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare