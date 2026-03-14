Aproape jumătate din rezerva strategică de combustibil a României se află în afara țării

Stocurile pentru situaţii de criză sunt asigurate de companiile de profil, conform legii, care trebuie să asigure cantitățile necesare pentru 90 de zile. Tot ele trebuie să asigure transportul în ţară.

„Datele arată că există și disponibilități și există aceste stocuri de peste două milioane de tone de combustibili. Sunt 56% pe teritoriul României, iar diferența în afara țării, în alte depozite care pot să fie disponibilizate imediat și transportate în România”, a precizat ministrul Bogdan Ivan la Antena 3.

Locațiile exacte sunt clasificate din motive de securitate.

Verificarea stocurilor din afara țării

Ministrul Energiei spune că operatorii sunt obligați legal să constituie și să păstreze aceste rezerve, iar nerespectarea regulilor atrage sancțiuni penale. El a mai spus că stocurile sunt verificate de către Administrația Natională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS).

„Sunt persoane responsabile. Sunt hârtii care reprezintă documente opozabile în instanță și în fața organelor de control. În situația nerespectării prevederilor legale, precum și a transmiterii de informații false către autoritatea publică din România, orice companie răspunde în fața legii”, a mai precizat ministrul Energiei.

El a anunţat că sâmbătă, 14 martie, „la prima oră” va dispune verificarea stocurilor pe care România le are pentru a vedea dacă cele din documente coincid cu cele din depozite.

„O să dispun o verificare foarte clară a acestor stocuri de îndată, dimineață (sâmbătă – n.r.) la prima oră, pentru a mă asigura că tot ce am transmis oficial din partea Ministerului Energiei ca răspuns la solicitare reprezintă 100% realitatea”, a adăugat Bogdan Ivan.

În cazul unei crize majore, în care prețul combustibilului ar exploda, companiile care dețin stocuri strategice sunt obligate, prin decizia Guvernului, să pună la dispoziția pieței interne cantitățile necesare.

Bogdan Ivan îi cere lui Ilie Bolojan să plafoneze prețurile benzinei și motorinei

De asemenea, ministrul Energiei le-a propus premierului Ilie Bolojan și liderilor coaliției măsuri pentru limitarea efectelor conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România, potrivit unui document obținut de Libertatea.

Este vorba de o propunere pentru emiterea unei ordonanțe de urgență. Scopul este declararea unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, precum și stabilirea unui preț maxim pentru motorină și benzină standard.

Bogdan Ivan vrea instituirea unui preţ maximal de vânzare a produselor petroliere, care poate fi actualizat lunar, prin hotărâre de Guvern. Preţul propus este de 8,41 lei/l la benzină standard şi 8,86 lei/l pentru motorină standard.

Prin OUG, acesta propune şi acordarea unei subvenţii în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali – persoane fizice şi juridice, precum şi control al exportului de produse petroliere. Măsurile ar urma să se aplice pe 6 luni şi apoi prelungite cu câte 3 luni, în funcţie de situaţie, dacă măsura ar fi adoptată.

Cât costă benzina și motorina, sâmbătă, 14 martie 2026

Prețul benzinei continuă să crească în benzinăriile din România. Sâmbătă, 14 martie, prețul pentru un litru de benzină standard a urcat cu 9 bani, ajungând la 8,49 lei în stațiile Petrom, liderul pieței. Și ceilalți distribuitori aliniază prețurile la nivelul celor de la Petrom. În schimb, motorina a rămas stabilă la 8,95 lei pe litru. Creșterea de sâmbătă marchează a opta scumpire a benzinei în luna martie.

În total, în doar 14 zile, benzina s-a scumpit cu 44 de bani pe litru, iar motorina, cu 71 de bani.

De la începutul acestei luni, carburanții s-au scumpit în opt rânduri, iar ultimele cinci zile au adus majorări consecutive de prețuri, după cum urmează: pe 14 martie cu 9 bani la benzină, pe 13 martie cu 9 bani la motorină, pe 12 martie cu câte 9 bani la ambele tipuri de combustibil, pe 11 martie cu 1 ban la benzină și 2 bani la motorină, pe 10 martie cu 10 bani la benzină și 15 bani la motorină, pe 6 martie cu 9 bani la motorină, pe 5 martie cu câte 9 bani și pe 4 martie cu câte 15 bani la ambele produse, precedate în februarie de majorări pe 28 februarie cu 3 bani la benzină și 5 bani la motorină, pe 25 februarie cu câte 3 bani, pe 24 februarie cu câte 6 bani, pe 20 februarie cu câte 5 bani, iar pe 18 și 13 februarie cu câte 2 bani pe litru pentru ambele sortimente.

