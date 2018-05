Omul de radio și televiziune Bogdan Nicolai aleargă ca să fie un om mai bun, de aceea nu ratează niciun maraton din București. Până acum trei ani, nu știa ce înseamnă joggingul, iar acum e nelipsitul curselor de 10 kilometri. De altfel, tot mai mulți bucureșteni umplu bulevardele în zilele în care se organizează maratoane. Toți participanții pot alege o cauză socială pentru care să alerge, parte din taxele de participare mergând către o asociație.

Nimeni n-ar fi crezut că omul de radio Bogdan Nicolai o să rupă adidașii pe străzile din București, alergând. Nici măcar el. Doar că s-a întâmplat.

„Eram la maratonul București, prezentam la live streaming și tot veneau pe canapea tot felul de vedete și nu numai vedete, și oameni care alergau pentru un scop nobil, alergau pentru copii, pentru oameni bolnavi, pentru tot felul de cauze umanitare și m-a impulsionat avântul lor de a alerga. Și eu mă simțeam puțin frustrat că nu alergam și eu și poveștile pe care le descopeream când ei veneau și spuneau pentru ce aleargă. Și am zis să încerc și eu”, își amintește Bogdan.

Prima dată s-a înscris la cea mai scurtă cursă: trei kilometri. A alergat cot la cot cu copii și părinți la crosul familiilor. Apoi a crescut treptat. „După care am alergat 10 kilometri, semimaratonul apoi. Și acuma în general pentru că nu prea am timp să mă antrenez fac cursa de 10 kilometri fiindcă o fac mai ușor. Primul semimaraton a fost mult mai ușor decât mă așteptam, ceva îți dă puteri pe moment și cred că oamenii care aleargă. Probabil dacă aș fi pus să alerg singur 21 de kilometri ar fi îngrozitor, dar te mobilizează foarte tare că vezi tot felul de oameni care sunt mai plinuți decât tine sau n-au cum n-am nici eu o fire atletică, am un pic de burtică, dar faptul că toți își dau silința și vor să ajungă la finiș te impulsionează. E o energie în care intri și tu. La mine așa e, îmi iau energia de la cei din jur”, spune Bogdan.

10 kilometri pentru un alt tu

Omul de radio și televiziune a alergat mai mereu pentru cauza Hospice Casa Speranței. „Eu am alergat mult timp pentru Hospice Casa Speranței pentru că am crezut cel mai mult în cauza lor. Cred că oamenii care sunt într-o fază terminală au dreptul să își trăiască ultimele zile cu demnitate”, spune Bogdan care astăzi a mai terminat o cursă de 10 kilometri la Semimaratonul București, competiție care face ca tot centrul orașului este dedicat alergătorilor.

N-a fost niciodată un mare fan al mișcării, până acum. La orele de sport chiulea, dar asta nu l-a înstrăinat de mișcare. „Alergatul mă ajută foarte mult și îmi dă o stare de bine și în creier se produc tot felul de lucruri, o stare de fericire, euforie. Uneori reușesc să accesez niște informații la care nu am mai avut acces de ani de zile fiindcă se relaxează foarte mult creierul. Culmea e că și peisajele din jur sunt mai ușor de observat în viteză, când alergi. Ăsta e un paradox fiindcă ai zice că ai mult mai mult timp când stai pe o bancă, dar de fapt eu le observ mult mai bine când alerg”, spune Bogdan. Îi încurajează pe toți să alerge sau să facă un sport, oricare li se potrivește. E suficient să mergi și doar ca spectator la un maraton bucureștean ca să te prindă microbul.