În ce stare se afla Mercedesul adus de român din Germania

Bogdan Pricope, un YouTuber pasionat de mașini, a cumpărat un Mercedes E-Class diesel din Germania. Mașina a fost folosită ca taxi și avea 550.000 km la bord în momentul în care a fost adusă în țară, potrivit Piataauto.md.

Vloggerul a inspectat mașina odată ce a ajuns cu ea în România. La prima verificare a uleiului de motor, Bogdan a descoperit o serie de probleme grave pe care le avea autoturismul, iar acestea au continuat să apară.

Spre exemplu, în momentul în care a scos șurubul de scurgere a băii de ulei, a constatat că de acolo a curs foarte puțin ulei, cu o consistență foarte vâscoasă. Acesta a fost primul semn că uleiul era folosit de mult, trecând de peste 20 mii de kilometri. Mecanicii îi avertizează pe șoferi să fie atenți la uleiul din mașină pentru că acesta poate fi folosit și în diferite înșelătorii prin care să fie solicitate reparații care nu sunt necesare.

Motivele pentru care șoferul a decis să demonteze motorul

Deși a schimbat uleiul mașinii din Germania, un zgomot deranjant a început să iasă de la motor. În acel moment, Bogdan a decis să desfacă motorul pentru a înlocui distribuția și tacheții.

Vloggerul s-a apucat să demonteze mașina adusă din Germania, iar întreg procesul a fost filmat și distribuit în mediul online. Procesul s-a dovedit a fi unul extrem de complex, necesitând demontarea întregii părți frontale a mașinii.

Inițial, lucrările au fost efectuate în condiții improvizate, cu mașina ridicată pe cric. Ulterior, vehiculul a fost mutat într-un garaj cu groapă, îmbunătățind ușor condițiile de muncă, iar treptat mecanicii au început să își dea seama ce se întâmplă cu mașina.

Ce a descoperit bărbatul când a desfăcut motorul mașinii

În timpul demontării, s-au făcut câteva descoperiri neașteptate. Bogdan a văzut că turbina era într-o stare neașteptat de bună, iar filtrul DPF s-a dovedit a fi relativ curat.

Cu toate acestea, odată ce motorul a fost deschis, adevărata stare a acestuia a devenit evidentă. Injectoarele erau vizibil degradate, iar interiorul motorului prezenta depuneri masive de carbon și reziduuri de ulei.

Odată ce au descoperit problemele, au remarcat că sunetul deranjant pe care îl scotea motorul era doar „un strigăt de ajutor pentru a fi salvat”, scrie sursa citată mai sus.

Gestul care a condus la degradarea motorului

Multă lume ar putea crede că mașina s-a degradat pentru că fusese folosită ca taxi și avea un număr mare de kilometri parcurși. Principala cauză a problemelor și a deteriorării motorului a fost neglijarea schimburilor regulate de ulei, potrivit sursei citate mai sus.

Chiar și vloggerul atrage atenția asupra importanței schimbării uleiului la motorul autoturismelor și efectuarea reviziilor la termen, pentru a păstra mașina într-o stare cât mai bună.

Verificările sunt cu atât mai importante, cu cât autoturismele sunt mai vechi sa au un număr mare de kilometri parcurși.

Ce probleme pot ascunde mașinile second-hand

Cazul acestui Mercedes E-Class oferă o lecție valoroasă pentru potențialii cumpărători de mașini second-hand. Este esențial să se efectueze o inspecție tehnică amănunțită înainte de achiziție și să se ia în considerare istoricul de întreținere al vehiculului.

Șoferii care iau mașini la mâna a doua se pot trezi și cu dispozitive suspecte montate în interiorul autoturismelor. Acesta a fost și cazul unui mecanic auto care a depistat un dispozitiv GPS ascuns în mașină.

Achiziționarea unei mașini second-hand cu kilometraj ridicat poate părea inițial o afacere bună, dar acest caz demonstrează că pot exista costuri ascunse semnificative. Reparațiile și înlocuirile necesare pot depăși rapid economiile inițiale făcute la achiziție.

