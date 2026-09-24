Bogdan Stelian Mîndrescu conduce clasamentul celor mai bine plătiți șefi din companiile statului, potrivit platformei guvernamentale guvernanta.gov.ro, lansată joi, pentru transparența veniturilor angajaților plătiți de la buget.

Mîndrescu cumulează trei funcții în companii de stat, din care obține un venit brut lunar de 134.146 de lei, echivalentul a aproximativ 25.000 de euro.

Cel mai mare salariu, de la Compania Aeroporturi

Bogdan Stelian Mîndrescu este director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), unde câștigă 69.348 de lei brut pe lună.

De asemenea, el ocupă poziții în consiliile de administrație ale Registrului Auto Român (RAR) și Autorității Aeronautice Civile Române (AACR), pentru care primește 29.538 de lei, respectiv 35.260 de lei brut lunar.

În cazul lui Bogdan Mîndrescu, afilierea politică este neprecizată pe platforma guvernamentală.

Conform unei investigații realizate de Pressone, Bogdan Stelian Mîndrescu a fost prezent pe 8 iulie 2026 într-un zbor privat spre Mykonos, alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al Muncii Florin Manole, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, și mai mulți oameni de afaceri.

Platforma Guvernului are informații despre 121 de companii de stat

Platforma guvernanta.gov.ro centralizează informații despre 121 de companii de stat aflate sub autoritatea instituțiilor publice centrale. În prezent, sunt disponibile peste 1.350 de documente publice, inclusiv peste 650 de CV-uri ale persoanelor din management și peste 600 de contracte de mandat.

Din cele 586 de persoane cu funcții de conducere în companiile de stat, 61,4% sunt „neafiliate politic”, 20,3% au apartenența „neprecizată”, iar restul sunt de la PSD (7,8%), PNL (7,3%), USR (2,9%) și UDMR (0,2%).

Platforma evidențiază că mai mult de 100 de persoane ocupă cel puțin două funcții simultan, iar în ceea ce privește veniturile, o singură persoană depășește pragul de 100.000 de lei brut lunar.

Cine este Bogdan Stelian Mîndrescu

Bogdan Stelian Mîndrescu, originar din Buzău, a fost numit director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) la 3 septembrie 2025. Mandatul său este prevăzut până la 19 iulie 2028, potrivit informațiilor publicate de CNAB.

Mîndrescu a mai ocupat funcția de director general al CNAB în perioada aprilie 2017 – februarie 2018. Înainte de această funcție, a fost președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al companiei.

Potrivit CV-ului său de pe platforma Guvernului, Mîndrescu urmează, din 2023, cursurile Facultății de Teologie a Universității Ovidius din Constanța, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală.

A absolvit Facultatea de Drept și Științe Juridice a Universității „Dimitrie Cantemir” și deține două diplome de master: în Integrare și Afaceri Europene și în Management Aeronautic. A urmat, de asemenea, studii în Managementul exploatării și dezvoltării potențialului turistic și agroturistic și programul „Politică și Diplomație Externă” al Institutului Diplomatic Român.

În carieră, a început ca fiind consultant de vânzări la Bancpost, apoi a ocupat funcții de economist și director economic. A fost consilier detașat în Ministerul Economiei și director de cabinet la Ministerul Transporturilor.

Între 2013 și 2014 a fost consultant în cadrul Societății Române de Televiziune, iar între 2019 și 2020, consilier al ministrului Fondurilor Europene. Din 2022, CV-ul său îl menționează ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Mîndrescu are permis de conducere pentru categoriile A și B și permis pentru ambarcațiuni. CV-ul menționează, de asemenea, un certificat de absolvire a unui curs de pregătire pentru obținerea licenței de zbor PPL (licență de pilot privat).