Festivalul Internațional de Jazz de la Brăila, anulat după OUG-ul guvernului

Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” de la Brăila, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale județului, nu va mai avea loc în 2025 din cauza Ordonanței de Urgență nr. 52 din 1 octombrie 2025, care interzice organizarea festivalurilor.

Decizia a fost anunțată de Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila, care și-a exprimat profunda dezamăgire față de impactul măsurii asupra vieții culturale locale. OUG nr. 52/2025 a fost criticată și de primarul Lia Olguța Vasilescu, iar aceasta spune că prin ordonanța Guvernului Bolojan este interzisă inclusiv deszăpezirea.

Festivalurile, un prilej important în promovarea Brăilei

Brăila, autoproclamată „județul cu cele mai multe festivaluri naționale și internaționale din țară”, suferă o lovitură directă în eforturile sale de a rămâne un reper cultural și artistic. Festivalurile au fost cruciale pentru promovarea culturii locale, atragerea turiștilor și păstrarea amintirii unor mari artiști, precum Johnny Răducanu și George Grigoriu.

Ce spun autoritățile locale după anularea Festivalului de Jazz „Johnny Răducanu”

Președintele Consiliului Județean a promis că va căuta soluții legale pentru a reda județului statutul său cultural, subliniind că „Cultura ne unește și ne reprezintă.”

Anularea festivalului lasă un gol semnificativ în calendarul evenimentelor de pe malul Dunării, afectând totodată și promovarea culturală și turistică a zonei.

„Această decizie lovește în viața culturală a Brăilei și în eforturile noastre de a menține județul în top din punct de vedere artistic. Îmi pare sincer rău pentru artiștii și spectatorii care așteptau cu bucurie aceste momente”, a declarat președintele CJ, Iulian Chiriac, pe Facebook.

Cele mai importante detalii despre Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” de la Brăila

Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” este un eveniment cultural organizat anual în Brăila, dedicat omagierii celebrului muzician și compozitor român Johnny Răducanu, originar din acest oraș.

Festivalul promovează jazz-ul și susține atât artiști consacrați, cât și noi talente din domeniu, având o componentă de concurs pentru tinerii interpreți de jazz cu vârste între 16 și 35 de ani.

Evenimentul se desfășura pe două secțiuni principale: recitaluri susținute de artiști renumiți și concursuri cu secțiunile solist vocal, solist instrumentist, formații și compoziție. Premiile oferite includeau trofee și sume în bani, printre care Trofeul Johnny Răducanu, cupoane pentru cei mai buni solist vocal și instrumental, cea mai bună formație și cea mai bună compoziție.

