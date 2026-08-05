Această escaladare a tensiunilor dintre Brasilia și Buenos Aires vine pe fondul calificativelor adresate în mod repetat de președintele Argentinei, ultraliberalul Javier Milei, împotriva omologului său din Brazilia, socialistul Luiz Inácio Lula da Silva. Declarațiile făcute de Milei au determinat deja conducerea Braziliei să-și recheme ambasadorul din Argentina sub pretextul unor consultări.

Brazilia retrogradează reprezentarea diplomatică cu Argentina

Într-un comunicat difuzat marți seară, Ministerul de Externe de la Buenos Aires a anunțat că ambasadorul său la Brasilia a fost convocat în aceeași zi la Ministerul brazilian de Externe, care l-a informat despre decizia Braziliei „de a reduce nivelul reprezentării diplomatice bilaterale la nivel de însărcinat cu afaceri și de a solicita reîntoarcerea sa” în Argentina.

Guvernul argentinian „ia act de această decizie adoptată unilateral” de Brazilia și „regretă decizia sa de a continua să se izoleze de restul regiunii din motive pur ideologice”, se arată în comunicatul Ministerului argentinian de Externe.

Într-un interviu acordat duminică pentru televiziunea argentiniană, Milei a reiterat că Lula este un „hoț” și un „corupt”. Milei l-a mai numit anterior pe Lula drept un „pușcăriaș” în timpul unui miting organizat la sfârșitul lunii iulie pentru susținerea candidaturii lui Flavio Bolsonaro în alegerile prezidențiale din Brazilia. Flavio Bolsonaro (45 de ani) este fiul cel mare al fostului președinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, un aliat al lui Javier Milei.

Lula a petrecut 580 de zile în închisoare în perioada 2018-2019 din cauza unei condamnări pentru corupție într-un scandal de mare amploare. Cu toate acestea, condamnarea sa a fost anulată ulterior din motive procedurale și pentru că judecătorul a fost considerat părtinitor.

Tensiuni ideologice

În urma atacurilor verbale ale lui Milei la adresa lui Lula, Ministerul brazilian de Externe și-a rechemat ambasadorul în Argentina pentru consultări și l-a convocat pe ambasadorul argentinian pentru a-și transmite „dezaprobarea”.

Cu toate acestea, în zilele care au urmat, Argentina a încercat să minimalizeze incidentul, argumentând că diferențele Milei și Lula provin dintr-o „dimensiune ideologică și politică”.

Șeful diplomației argentiniene, Pablo Quirno, a reiterat această poziție, subliniind că, din perspectiva Buenos Aires-ului, „nu există absolut nicio posibilitate ca, de partea noastră, relația (diplomatică – n.r.) să se descompună”.

„Nu am răspuns niciodată unei dispute politice cu o măsură instituțională”, a reafirmat marți Ministerul argentinian de Externe. „Acesta este criteriul pe care Argentina îl susține astăzi”, a adăugat MAE de la Buenos Aires.

Cu toate acestea, decizia Braziliei de a retrograda reprezentarea diplomatică biletarală la nivel de însărcinat cu afaceri marchează o nouă escaladare a tensiunilor, care au un fundal comun: alegerile.

Lula, în vârstă de 80 de ani, vrea un nou mandat de președinte

Revenit la putere în 2023, Lula și-a lansat duminică campania pentru cel de-al patrulea și ultimul mandat de președinte. El s-a declarat „într-o stare de sănătate excelentă” înainte de alegerile programate pe 4 octombrie.

În Argentina, Javier Milei, președinte din decembrie 2023, evocă tot mai deschis posibilitatea de a candida la realegere în scrutinul programat pentru octombrie 2027.

„Fac asta pentru că sunt un cruciat al idealurilor libertății”, a explicat duminică ultraliberalul argentinian, referindu-se la atacurile sale usturătoare la adresa guvernelor de stânga sau de centru-stânga din America Latină și din alte regiuni, cum ar fi Spania lui Pedro Sanchez.

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