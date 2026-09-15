O breșă de securitate a afectat recent aproximativ 680 de clienți ai Revolut, dintre care 27 sunt din România, conform informațiilor obținute de Profit.ro. Incidentul a implicat transmiterea unor date sensibile către infractori care s-au folosit de un domeniu de e-mail legitim al unei agenții guvernamentale.

Revolut, care operează în peste 30 de țări și deservește peste 80 de milioane de clienți la nivel global, a confirmat că o „parte terță neautorizată” a utilizat o adresă de e-mail asociată unui domeniu guvernamental pentru a solicita date confidențiale despre clienți. Printre informațiile compromise se numără date personale, copii ale actelor de identitate, selfie-uri de verificare, extrase de cont și detalii privind tranzacțiile, inclusiv cele cu criptomonede.

Conform unui purtător de cuvânt al Revolut, „sistemele principale ale instituției și fondurile clienților nu au fost afectate”. În plus, compania a subliniat că incidentul nu constituie o „breșă gravă de securitate”, deoarece nu a fost implicată o penetrare a infrastructurii interne a companiei.

Cum a reacționat Revolut?

După identificarea incidentului, Revolut a blocat imediat adresa de e-mail folosită în mod fraudulos și a notificat agenția guvernamentală implicată, autoritățile de aplicare a legii și cele de reglementare financiară. De asemenea, toți clienții afectați au fost contactați direct și li s-a oferit sprijin, potrivit unui comunicat transmis către Profit.ro de către companie.

Pe de altă parte, Revolut nu a oferit informații suplimentare despre identitatea agenției guvernamentale al cărei domeniu de e-mail a fost compromis sau despre țările specifice vizate de acest incident. ZachXBT, un cercetător renumit în domeniul securității criptomonedelor, a declarat că atacul a vizat în special utilizatorii cu averi considerabile, iar datele obținute includeau informații despre tranzacții cu Bitcoin.

România, printre țările afectate

Dintre cei 680 de clienți vizați la nivel global, 27 sunt din România. În țară, Revolut este una dintre cele mai populare aplicații financiare, înregistrând 4,8 milioane de utilizatori, ceea ce reprezintă 27% din populația cu vârsta de peste 6 ani. România este, de altfel, a treia piață ca mărime pentru fintech-ul britanic, după Marea Britanie și Franța.

Revolut își continuă extinderea, în ciuda incidentului de securitate

Revolut a subliniat că va continua să ofere suport clienților afectați și să colaboreze cu autoritățile pentru a preveni astfel de incidente pe viitor. În ciuda acestui episod, compania rămâne concentrată pe extinderea serviciilor sale.