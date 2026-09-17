Motorina s-a scumpit din nou, joi, 17 septembrie 2026, deși Ministerul Finanțelor a prelungit reducerea accizei la acest carburant.

Măririle de preț sunt cu circa 10 bani la litru, astfel că motorina se vinde joi cu prețuri între 10,64 lei/l și 10,76 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, joi, 17 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 9,93 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligentei Artificiale

Același tarif este afișat și la stațiile Socar, de 9,93 lei/l, costul din ziua precedentă.

Rompetrol afișează joi, 17 septembrie 2026, un preț de 9,99 lei/l, menținut de miercuri.

La OMV, carburantul se vinde tot cu 9,99 lei/l, costul de ieri.

În schimb, Lukoil duce costul benzinei la 9,99 lei/l, de la 9,98 lei/l, cât se menținea de luni (o creștere de 0,01 lei).

Și stațiile Mol comercializează carburantul cu 9,99 lei/l, cotația de miercuri.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Cluj-Napoca și costă 9,89 lei/l, preț menținut de sâmbătă. În Timișoara, carburantul se vinde cu 9,91 lei/l, la fel ca ieri. În București, Iași și Constanța, motorina este 9,93 lei/l, același preț din ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, joi, 17 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,64 lei/l, față de 10,55 lei/l, prețul de ieri (o creștere cu 0,09 lei), și se găsește la Petrom.

La Socar, carburantul se vinde tot cu 10,64 lei/l, de la 10,55 lei/l cât era miercuri (o majorare cu 0,09 lei).

Motorina costă la Mol 10,65 lei/l, comparativ cu 10,61 lei/l, costul din ziua precedentă (o scumpire cu 0,04 lei).

Stațiile OMV vând carburantul joi, 17 septembrie 2026, cu 10,70 lei/l, de la 10,61 lei/l, cotația de ieri (o mărire cu 0,09 lei).

Rompetrol afișează la motorina standard un preț de 10,75 lei/l, față de 10,66 lei/l, costul din ziua precedentă (o creștere cu 0,09 lei).

Cea mai scumpă motorină se vinde azi cu 10,76 lei/l, deși ieri costa 10,72 lei/l (o mărire cu 0,04 lei), și se găsește la benzinăriile Lukoil.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este la Timișoara și se vinde cu 10,61 lei/l, față de 10,52 lei/l, cât era ieri (o creștere de 0,09 lei). În Cluj-Napoca, carburantul costă 10,64 lei/l, de la 10,54 lei/l, costul de miercuri (o majorare de 0,10 lei). Și în București, Iași și Constanța, motorina se vinde tot cu 10,64 lei/l, comparativ cu 10,55 lei/l, cât era în ziua precedentă (o scumpire cu 0,09 lei).

Ministerul Finanțelor a anunțat, marți, că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în septembrie, în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 17 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,82 lei/l, la fel ca marți, și este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, Strada Principală, nr. 172, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară ajunge la 10,28 lei/l, preț menținut de luni, și se găsește la stația Dacma din Lungulețu, Strada Principală, nr. 172, județul Dâmbovița