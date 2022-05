„Putin curăță sistemul de canalizare pentru locuitorii din regiunea Kiev. În districtul Brovarsky există o mașină neobișnuită pentru pomparea conținutului canalizării. Pe tubul mașinii se află un portret al principalului terorist din ultimii ani – Putin, scrie publicația citată, într-un mesaj ironic publicat pe Twitter, alături de o fotografie cu o astfel de vidanjă.

Putin cleans out the sewage system for the residents of #Kyiv region



In the #Brovarsky district there was an unusual machine for pumping out the contents of the sewer. On the barrel of the car is a portrait of the main terrorist of recent years – Putin. pic.twitter.com/UiuWA7RQnz